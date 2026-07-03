Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) στο Χαλάνδρι, όταν ένας 17χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος βρέθηκε στο κενό από τον πρώτο όροφο του ξενοδοχείου, λίγο μετά τις 05:00. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Advertisement

Advertisement

Ο 17χρονος νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.