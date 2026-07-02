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Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σε χωριό του δήμου Ηρακλείου Κρήτης, όπου ένας 58χρονος κατηγορείται ότι εισέβαλε στο σπίτι οικογένειας και επιτέθηκε σε δύο ανήλικα αδέλφια, φτάνοντας, σύμφωνα με τη δικογραφία, στο σημείο να αποπειραθεί να προκαλέσει ασφυξία σε ένα 8χρονο παιδί με μαξιλάρι, επειδή ενοχλήθηκε από τη φασαρία τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Ιουνίου, όταν η μητέρα των παιδιών απουσίαζε για λίγη ώρα από την κατοικία. Σύμφωνα με την καταγγελία της στις αστυνομικές αρχές, ο 58χρονος, από τον οποίο η οικογένεια νοικιάζει το διαμέρισμα, φέρεται να μπήκε στο σπίτι εκμεταλλευόμενος την απουσία της.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο αδελφών, ηλικίας 11 και 8 ετών. Αρχικά φέρεται να τους απείλησε και στη συνέχεια να χαστούκισε τον μικρότερο, ενώ σύμφωνα με τη δικογραφία επιχείρησε να τον πνίξει πιέζοντας ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του.

Ο 58χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Αν και αρχικά η δικογραφία αφορούσε σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου και διατάραξη οικιακής ειρήνης, η εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο, ασκώντας ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

(Με πληφορορίες από ΕΡΤ)