Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε χθες Πέμπτη (2/7) το απόγευμα σε μικρή απόσταση από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη κι υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, έκανε γνωστό η αστυνομία της αμερικανικής μητρόπολης.

A protester with a Tibetan flag set himself on fire outside the United Nations headquarters in Manhattan on Thursday evening, according to sources. https://t.co/UipjF35lD9 pic.twitter.com/ijQCXD0QSQ Advertisement Advertisement July 3, 2026

New York – A Tibetan man set himself on fire in an apparent act of protest outside the United Nations headquarters in Manhattan, according to officials and local media reports.The protester, identified as Lobga Rangzen, a longtime Tibetan advocate who had been living in the US… pic.twitter.com/DrEW0oeXzx — NextMinute News (@nextminutenews7) July 3, 2026

Η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε τηλεφωνική κλήση στις 18:32 (τοπική ώρα· 01:32 ώρα Ελλάδας) για την αυτοπυρπόληση του άνδρα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ.

«Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Μπέλβιου», στο Μανχάταν, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα.

PHOTO: Man who self-immolated outside UN headquarters in New York identified as Tibetan activist Lobga Rangzen https://t.co/4AkToRsxQJ pic.twitter.com/OnmEBYSLSC — Rapid Report (@RapidReport2025) July 3, 2026

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για τα κίνητρα του απονενοημένου διαβήματος, πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ταμπλόιντ New York Post, ο άνδρας, με περιβολή θιβετιανού μοναχού, έστησε κοντά του σημαία του Θιβέτ προτού αυτοπυρποληθεί.

(Με πλξηροφορίες από ΑΠε-ΜΠΕ)