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Το ζευγάρι ξεδίπλωσε ένα πανό με μήνυμα για την ειρήνη, ενώ μετά την κάθοδό τους συνελήφθησαν από την αστυνομία και αντιμετωπίζουν πολλαπλές κατηγορίες για τη δράση τους.

Οι δύο αναρριχητές είναι γνωστοί διεθνώς για τις επικίνδυνες αναβάσεις τους σε ψηλά κτίρια χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας, οι οποίες αποτελούν το θέμα του ντοκιμαντέρ «Skywalkers: A Love Story».

Η Νικολάου και ο Μπέρκους συνεργάζονται συστηματικά σε αναρριχήσεις ανά τον κόσμο, συνδυάζοντας την ακροβατική τους ικανότητα με την καλλιτεχνική αποτύπωση των επιτευγμάτων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο Ιβάν Μπέρκους και η Αντζελα Νικολάου είναι το ζευγάρι στο οποίο αναμφίβολα πρωταγωνιστεί στην πιο εντυπωσιακή αλλά και ριψοκίνδυνη πρόταση γάμου. Το ζευγάρι αναρριχήθηκε χωρίς εξοπλισμό, παρά μόνο τα γυμνά τους χέρια στην κορυφή του εμβληματικότερου κτιρίου της Νέας Υόρκης, στο Empire State Building, στο σημέιο ακριβώς που βρίσκεται η γιγάντια κεραία σε ύψος 443 μ. αππό το έδαφος.

Το εγχείρημα και η ίδια η πρόταση γάμου με το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που δημοσιοποίησαν κέρδισε το παγκόσμιο ενδιαφέρον ΜΜΕ και χρητών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

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Οταν κρεμάστηκαν από την κορυφή του κτιρίου ξεδίπλωσαν ένα πανό με τη φράση: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».

Μετά ο Ιβάν Μπέρκους έκανε την πρόταση γάμου στη αγαπημένου Αντζελα Νικολάου που φορούσε το χαρακτηριστικό της σκουφάκι σε στυλ Catwoman. Λίγο αργότερα έδειχνε το χέρι της με το δαχτυλίδι αρραβώνων.

Βέβαια, όταν το ζευγάρι κατέβηκε, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διάρρηξη, απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο, εγκληματική φθορά, παραβίαση τοπικού νόμου, κατοχή εργαλείων διάρρηξης, εγκληματική παραβίαση, παράνομη είσοδο και διατάραξη της δημόσιας τάξης, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Το ζευγάρι βέβαια δεν ήταν άγνωστο στο ευρήύ κοινό. Είνα οι τολμηροί αναρριχητές που αποτέλεσαν το θέμα του ντοκιμαντέρ του 2024 στο Netflix «Skywalkers: A Love Story».

Ο τολμηρός αναρριχητής

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Ο Ιβάν Μπέρκους είναι ένας 32χρονος Ρώσος τολμηρός αναρριχητής και αυτοαποκαλούμενος «rooftopper», γνωστός για την αναρρίχηση σε μερικά από τα ψηλότερα κτίρια του κόσμου χωρίς σχοινιά ή άλλο εξοπλισμό ασφαλείας.

Δημιούργησε μια διαδικτυακή κοινότητα οπαδών δημοσιεύοντας εικόνες από τις (ως επί το πλείστον παράνομες) αναρριχήσεις του, καθώς ανέβαινε σε ουρανοξύστες και μνημεία μέχρι και σε γερανούς.

Το ντοκιμαντέρ του 2024 «Skywalkers: A Love Story» εξερεύνησε την ερωτική του ιστορία με τη Αντζελα Νικολάου, την οποία γνώρισε στον χώρο του rooftopping, καθώς και την αποστολή τους το 2022 να αναρριχηθούν στο Merdeka 118, ένα κτίριο 678 μέτρων στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

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Η αναρρίχηση διήρκεσε πάνω από 30 ώρες. Αφού έφτασαν στον 112ο όροφο του «Merdeka», αναγκάστηκαν να κρυφτούν για πάνω από μια μέρα για να αποφύγουν να εντοπιστούν από το συνεργείο κατασκευής.

Η κόρη καλλλιτεχνών τσίρκου

Η Άντζελα Νικολάου είναι μια 33χρονη Ρωσίδα τολμηρή αναρριχήτρια και πρώην γυμνάστρια. Κόρη καλλιτεχνών τσίρκου, απέκτησε επίσης φήμη ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο για να αναρριχηθεί σε επικίνδυνα ύψη χωρίς σχοινιά ή εξοπλισμό ασφαλείας και δημοσιεύοντας τις εικόνες που προέκυψαν στο διαδίκτυο.

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BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Η Νικολάου ήταν η λιγότερο έμπειρη από τους δύο όταν γνωρίστηκαν και θαύμαζε τον Μπέρκους , προσπαθώντας να μιμηθεί τις αναρριχήσεις του, όπως είπε στο ντοκιμαντέρ. Ο έρωτάς τους τελικά άνθισε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού το 2016 για να αναρριχηθούν στον ουρανοξύστη Goldin Finance 117 στην Τιαντζίν της Κίνας.

Σύντροφοι σε όλα

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«Πάντα υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε σε μια κοινή τους συνέντευξη το 2024 η 33χρονη Ρωσίδα. «Έχουμε μια συμφωνία μεταξύ μας ότι, όποτε κάνουμε κάτι μαζί και ένας από εμάς χάνει το κίνητρό του, ο άλλος πρέπει να τον ωθήσει να συνεχίσει. Δεν τα παρατάμε», προσθέτει.

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Από τότε που ο Μπίρκους ζήτησε για πρώτη φορά από τη Νικολάου το 2016 να αναρριχηθούν στο ψηλότερο εργοτάξιο του κόσμου, που βρίσκεται στην Κίνα, έχουν γίνει συνεργάτες στην αναρρίχηση. Έχουν ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και την Ασία, φτάνοντας στην κορυφή ουρανοξυστών, γερανών εργοταξίων, γεφυρών και ακόμη ψηλότερα.

Ο Μπίρκους και η Νικολάου δεν φορούν ζώνες ασφαλείας κατά την αναρρίχηση. Ο εξοπλισμός τους αποτελείται μόνο από φωτογραφικό εξοπλισμό, μερικά εργαλεία και αναψυκτικά για να διατηρούν τις δυνάμεις τους κατά τη διάρκεια των εξαιρετικά απαιτητικών σωματικά και ψυχικά αναβάσεων.

Τι τους ώθησε να επιλέξουν αυτή τη ζωή; Η Νικολάου και ο Μπέρκους ξεκίνησαν ο καθένας ξεχωριστά την αναρρίχηση. Έχοντας μεγαλώσει με γονείς που εργάζονταν στο τσίρκο, η Νικολάου ένιωθε πάντα την έλξη να συνδυάζει την τέχνη με τα ύψη, όπως έκαναν και εκείνοι. Το υπόβαθρό της στον χορό και την ακροβατική της έδωσε τη σωματική ικανότητα που απαιτείται για την αναρρίχηση σε στέγες.

«Ήθελα να νιώσω αυτό που ένιωθαν», λέει για τους γονείς της στην ταινία. «Άρχισα να κοιτάζω ψηλά και ένιωσα σαν οι στέγες να με καλούσαν να αγγίξω τον ουρανό, να γίνω μέρος αυτής της ομορφιάς, αυτής της μεγαλοπρέπειας. Δεν είχαμε πολλά, αλλά οι γονείς μου ζούσαν το όνειρο», συνεχίζει. «Το να βλέπω αυτό το πάθος, αυτή την ελευθερία, ήταν μαγικό».

Ο Μπίρκους, από την άλλη, βρήκε παρηγοριά στην αναρρίχηση. Στην ταινία λέει ότι οι γονείς του δεν τα πήγαιναν πάντα καλά μεταξύ τους, κάτι που «έκανε το σπίτι να μοιάζει ασφυκτικό. Όσο πιο ψηλά ανέβαινα, τόσο πιο εύκολο ήταν να αναπνέω», λέει. «Αυτή η ακραία ζωή, αυτή η διευρυμένη κατάσταση του νου, είναι απαραίτητη για μένα».

Η Νικολάου καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο η καλλιτεχνική τους έκφραση ξεδιπλώνεται στα κοινωνικά τους δίκτυα. Με υπόβαθρο από σχολή καλών τεχνών, λαμβάνει υπόψη στοιχεία όπως την αρχιτεκτονική, το χρώμα και το περιβάλλον τοπίο όταν επιλέγει ρούχα. «Κάθε φορά, σκέφτομαι τι θα φαινόταν καλύτερα σε εκείνο το περιβάλλον, σε εκείνο το χώρο, με ένα συγκεκριμένο κτίριο», λέει η ίδια. Πριν γνωρίσει τη Νικολάου, ο Μπέρκους περιέγραφε την αναρρίχηση σε στέγες ως «προσωπικό επίτευγμα». Από τότε, «συνειδητοποίησε ότι είναι μια μορφή τέχνης».



Για να τραβήξουν φωτογραφίες, οι δύο πρέπει πρώτα να φτάσουν στην κορυφή. Η Μπέρκους πραγματοποιεί εκτενή λογιστική έρευνα πριν από κάθε αναρρίχηση. «Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου ο προπάππους μου ήταν σχεδιαστής αεροπλάνων, οπότε έχω μεγαλύτερη τάση να μελετώ τα σχέδια και να σκέφτομαι πολύ μεθοδικά τις εισόδους και τις εξόδους», λέει ο Μπέρκους.

Οι δύο έχουν συλληφθεί μόνο μία φορά για παράνομη είσοδο: στο Παρίσι της Γαλλίας, αφού εντοπίστηκαν από την αστυνομία να αναρριχούνται στη Βασιλική της Sainte-Clotilde. Πέρασαν τη νύχτα στη φυλακή. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, δεν έχουμε τάσεις αυτοκτονίας, δεν βλάπτουμε κανέναν», λέει ο Μπέρκους στο ντοκιμαντέρ. «Είμαστε απλώς καλλιτέχνες που κινηματογραφούμε την πόλη από ψηλά, δεν βλέπω τίποτα κακό σε αυτό.»