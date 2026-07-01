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Μία από τις πιο εντυπωσιακές –και επικίνδυνες– προτάσεις γάμου εκτυλίχθηκε στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, όταν ένα ζευγάρι ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο του εμβληματικού ουρανοξύστη και αρραβωνιάστηκε σε ύψος 443 μέτρων.

Οι δύο αναρριχητές ξεδίπλωσαν αρχικά ένα μεγάλο μαύρο πανό με το μήνυμα: «When the power of love beats the love of power, the world knows peace» («Όταν η δύναμη της αγάπης νικήσει την αγάπη για τη δύναμη, τότε ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη»). Λίγα λεπτά αργότερα, καθώς κατέβαιναν σε χαμηλότερη πλατφόρμα της κεραίας του κτιρίου, ο άνδρας γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

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BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Η γυναίκα αποδέχθηκε συγκινημένη την πρόταση και το ζευγάρι αγκαλιάστηκε και φιλήθηκε, με τις εικόνες από το σημείο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών της Νέας Υόρκης, καθώς παραμένει άγνωστο πώς οι δύο κατάφεραν να φτάσουν στο απαγορευμένο τμήμα της κορυφής του ουρανοξύστη. Μετά την ολοκλήρωση της κατάβασής τους συνελήφθησαν, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

BREAKING: Masked couple climbs the Empire State Building, and it appears to be for a proposal.



The 2 individuals climbed to the top of the building's antenna, 1,454 feet above the ground, and held up a flag that read, "When the power of love beats the love of power, the world… pic.twitter.com/1VTaFWGDE4 — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 1, 2026

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, πρόκειται πιθανότατα για τους γνωστούς urban climbers Άντζελα Νικολάου και Ιβάν Μπέρκους, οι οποίοι έχουν γίνει γνωστοί για τις παράτολμες αναρριχήσεις τους σε ουρανοξύστες ανά τον κόσμο και είχαν πρωταγωνιστήσει στο ντοκιμαντέρ «Skywalkers: A Love Story».