Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από σοβαρό τραυματισμό γλίτωσε ένας 65χρονος τουρίστας, το αυτοκίνητο του οποίου ανατράπηκε στην περιοχή του Καλαθά, στον Δήμο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το όχημα που οδηγούσε ο 65χρονος φέρεται αρχικά να προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ακολούθως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημά του να αναποδογυρίσει και ο ίδιος να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας διατηρούσε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με τους διασώστες.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο 65χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.



Η ανατροπή έγινε την ώρα πρότασης γάμου



Οπως αναφέρει το neakriti τροχαίο εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια ενός ζευγαριού τουριστών, την ώρα που ο νεαρός άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του.

Οι δύο τουρίστες παρακολούθησαν σοκαρισμένοι το αυτοκίνητο να ανατρέπεται σε κοντινή απόσταση, με την ιδιαίτερη προσωπική τους στιγμή να διακόπτεται απότομα από το ατύχημα.

Τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνά η αρμόδια Τροχαία.

Πηγή: neakriti.gr