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Σπείρα απατεώνων, που είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ έπειθαν πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα, εξάρθρωσαν τα στελέχη της Ασφάλειας Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Τα μέλη της συμμορίας στα τυχαία τηλεφωνήματα, που έκαναν, κάλεσαν και το διοικητή της Ασφάλειας Αλίμου στο ιδιωτικό τηλέφωνό του και του είπαν ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι του. Του ζήτησαν να συγκεντρώσει όσα κοσμήματα είχε και να τα αφήσει σε μία πλαστική σακούλα έξω από την πολυκατοικία.

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Ο αξιωματικός της Αστυνομίας αμέσως κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε τους συναδέλφους του της περιοχής και έστησαν παγίδα στους απατεώνες.

Λίγη ώρα αργότερα ένα όχημα σταμάτησε μπροστά στην πολυκατοικία και από τη θέση του συνοδηγού βγήκε ένας 15χρονος, ο οποίος πήγε να παραλάβει τη σακούλα. Μόλις αντιλήφθηκε ο ανήλικος τους αστυνομικούς, το έβαλε στα πόδια και μπήκε στο όχημα του 29χρονου συνεργού του, αλλά τα στελέχη της Ασφάλειας τους ακινητοποίησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων,

μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

ρουχισμός των δραστών,

εργαλειοθήκη με πλήθος εργαλείων.

Από την περεταίρω έρευνα οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως οι συλληφθέντες με άγνωστο αριθμό συνεργών τους κρύβονται πίσω από τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις απάτης με λεία άνω των 41.000 ευρώ.