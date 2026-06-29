Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα επαύξησης ισχύος σε δεκατέσσερις υποσταθμούς υψηλής προς μέση τάση, εκσυγχρονίζοντας σημαντικά το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επένδυση αυξάνει τον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο για τη σύνδεση νέων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης, ενισχύοντας την αξιοπιστία του δικτύου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιήθηκε μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών με σύνθετες τεχνικές παρεμβάσεις.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση νέων μετασχηματιστών ισχύος και την επέκταση της μέσης τάσης στους υποσταθμούς για την καλύτερη υποδοχή της καθαρής ενέργειας.

Ήδη λειτουργούν εννέα υποσταθμοί σε διάφορες περιοχές, ενώ η λειτουργία των υπολοίπων πέντε αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρέχοντος έτους.

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Πρόγραμμα ενίσχυσης 14 υποσταθμών υψηλής προς μέση τάση σε ολόκληρη τη χώρα ολοκληρώνει ο ΔΕΔΔΗΕ, σημειώνοντας, σε σχετική ανακοίνωση, ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα εκσυγχρονισμού του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και το μεγαλύτερο πρόγραμμα επαύξησης ισχύος σε υποσταθμούς 150/20kV που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Η επένδυση δημιουργεί σημαντικό πρόσθετο ηλεκτρικό χώρο, διευκολύνοντας τη σύνδεση νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι αναγκαίες υποδομές για τη σύνδεση μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία και την αξιοπιστία του δικτύου διανομής.

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Πηγή: EUROKINISSI

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, «η επαύξηση ισχύος πραγματοποιείται είτε με την εγκατάσταση νέων Μετασχηματιστών Ισχύος είτε με την αντικατάσταση υφιστάμενων από νέους μεγαλύτερης ισχύος. Παράλληλα, επεκτείνεται η πλευρά Μέσης Τάσης των Υποσταθμών, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση νέων γραμμών και περισσότερων έργων ΑΠΕ στο Δίκτυο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα. Η επιλογή των Υποσταθμών και η ένταξη του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2022, ενώ μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια ολοκληρώθηκαν σύνθετες τεχνικές παρεμβάσεις σε εγκαταστάσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Δίκτυο Διανομής αποκτά αυξημένη δυνατότητα υποδοχής καθαρής ενέργειας, ενισχύοντας την ασφάλεια τροφοδοσίας, την ευελιξία λειτουργίας του, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων».

Ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία οι υποσταθμοί σε Ιωάννινα, Φλώρινα, Μελίτη, Φιλίππους, Εορδαία, Μέγαρα, Δομοκό, Πύλο και Οινόφυτα. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και αναμένεται η λειτουργία εντός του έτους σε Άραχθο, Σκύδρα, Σπερχειάδα, Τρίκαλα και Μαγικό Ξάνθης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Τάσος Μάνος, δήλωσε σχετικά: «Με το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης υποσταθμών που έχει υλοποιήσει ποτέ ο ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργούμε τον απαραίτητο ηλεκτρικό χώρο για περισσότερες επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύουμε την αξιοπιστία και την ευελιξία του δικτύου και επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση της χώρας».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)