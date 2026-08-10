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Σε μάστιγα εξελίσσονται οι φωτιές που ξεκινούν από κολόνες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς μια από αυτές ήταν σήμερα κι αυτή στον Κουβαρά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή προκάλεσαν μεγάλη ταλάντωση σε αγωγούς του δικτύου. Οι αγωγοί ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους προκαλώντας σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης, κοντά στο εγκαταλειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που μετέβη στο σημείο, διαπίστωσε ότι πράγματι υπάρχουν εμφανή στοιχεία στην κολόνα, που αποδεικνύουν ότι υπήρξε φωτιά, η οποία αποδίδεται στην ταλάντωση των καλωδίων από τον δυνατό αέρα. Σημειώνεται ότι τα καλώδια δεν είναι συνεστραμμένα, αλλά ελεύθερα, για αυτό από τον ισχυρό άνεμο ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους.

Μετά την παραπάνω διαπίστωση ο χώρος αποκλείστηκε και φυλάσσεται και αύριο θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή κατάσχεση της κολόνας και των άλλων υλικών και αυτοψία από πραγματογνώμονα για την επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία που θα σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Από τους σπινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά, που πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Από το πρωί εκδόθηκαν δύο μηνύματα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής.