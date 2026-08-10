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Προκαταρκτική εξέταση για τις εγκαταστάσεις αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα, ξεκινά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), μετά από εντολή της εποπτεύουσας Εισαγγελέως της υπηρεσίας σε συνεννόηση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί το μέγεθος των ευθυνών όσων σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις των αιολικών πάρκων σε σχέση με τις φωτιές και τις καταστροφές που προκλήθηκαν, και εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

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Συγκεκριμένα, η ΔΑΕΕ θα διερευνήσει εάν υπάρχουν και λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ θα εξεταστεί εάν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στα αιολικά πάρκα που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές εξαιτίας περιστατικών φωτιάς ή πυρκαγιάς.

Για τη συγκέντρωση του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού πρόκειται να αναζητηθούν στοιχεία από τις συναρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες. Όπου κριθεί αναγκαίο, θα πραγματοποιούνται επίσης πραγματογνωμοσύνες και άλλες ανακριτικές πράξεις.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις και εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Αφορμή για την εισαγγελική παραγγελία αποτέλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βοιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, σε συνδυασμό με άλλα περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων.

Η φωτιά στη Βοιωτία εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση και προκάλεσε σοβαρές συνέπειες, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να επεκταθεί η διερεύνηση σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.



