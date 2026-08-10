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Ένα από τα σημερινά άρθρα για την ενότητα Opinion της Huffpost, γίνεται με βίντεο. Απευθυνόμενος στο αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με τις φωτιές.

Ακούμε συνεχώς πόσα στρέμματα «θα είχαν καεί» χωρίς τα πυροσβεστικά μέσα και πόσες φωτιές οφείλονται στην αμέλεια. Όμως υπάρχουν και πέντε νεκροί που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το κρίσιμο ερώτημα είναι άλλο: τι έγινε προληπτικά από τον περασμένο χειμώνα; Πού δημιουργήθηκαν αντιπυρικές ζώνες, πού έγιναν κορμοδέματα και αναδασώσεις, πού αξιοποιήθηκαν δασονόμοι και δασοφύλακες; Ποια ήταν η συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες; Υπάρχουν drones, τεχνητή νοημοσύνη και έλεγχοι στα δάση; Περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, με πίνακες, στοιχεία και υπογραφές. Όχι άλλα λόγια.

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