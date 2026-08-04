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Από κομμένο καλώδιο της ΔΕΗ στην θέση «Ακονές» ανάμεσα σε Ίμπρο και Ασφένδου Σφακίων, φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή το Σάββατο, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματίσει το Ανανκριτκό της Πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ίμπρου και και ευτυχώς κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να πάρει διαστάσεις. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.

Για τη φωτιά συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα σε Εισαγγελέα και Ανακρίτρια και μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

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Αντιμετωπίζει την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια δια παραλείψεως παρ’ υπόχρεω καθώς είχε την ευθύνη της συντήρησης του δικτου, κατηγορία που αναβαθμίζεται αυτόματα σε κακούργημα, εφόσον εκείνη τη μέρα ο δείκτης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς ήταν στο 4 και επισείει ποινή κάθειρξης έως 10 ετών.

Στο πλευρό του βρίσκεται ο σύλλογος εργαζομένων της ΔΕΗ του νομού που καταδεικνύει ως υπεύθυνους την διοίκηση και την πολιτική ηγεσία.

Υπενθυμίζεται ότι και στο Ρέθυμνο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ για τις φονικές πυρκαγιές όπου δύο πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους.

Πηγή: zarpanews.gr