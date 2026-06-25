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Ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε την απάτη και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, η οποία εντόπισε το όχημα των δραστών και ξεκίνησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, οι ύποπτοι ενεπλάκησαν σε καραμπόλα με διερχόμενα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο και στη συνέχεια διέφυγαν πεζοί.

Οι αστυνομικές αρχές βρήκαν χαρτονομίσματα μέσα στο εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών.

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Δύο άνδρες που φέρονται να παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ προκάλεσαν κινητοποίηση των Αρχών στη Βάρκιζα, με την υπόθεση να εξελίσσεται σε καταδίωξη και να καταλήγει σε καραμπόλα στην παραλιακή λεωφόρο. Παρά τη σύγκρουση των οχημάτων, οι ύποπτοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητό τους και να διαφύγουν πεζοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο άνδρες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ιδιοκτήτη κατοικίας στην περιοχή, ισχυριζόμενοι ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Η κίνησή τους προκάλεσε υποψίες, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες εντόπισαν το όχημα των υπόπτων και επιχείρησαν να το ακινητοποιήσουν. Από εκείνο το σημείο ακολούθησε καταδίωξη που κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή περισσότερων οχημάτων στην παραλιακή.

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Τι ακριβώς συνέβη

Οι δράστες φέρεται να ακολούθησαν τη γνωστή μέθοδο εξαπάτησης, πείθοντας το υποψήφιο θύμα να τοποθετήσει χρήματα και κοσμήματα σε μια τσάντα και να την αφήσει στην αυλή του σπιτιού, ώστε να την παραλάβουν.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι επρόκειτο για απάτη και ειδοποίησε αμέσως την Άμεση Δράση. Λίγα λεπτά αργότερα, στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι εντόπισαν τους υπόπτους και επιχείρησαν να τους ακινητοποιήσουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στην παραλιακή λεωφόρο, η οποία εξελίχθηκε σε σκηνές κινηματογραφικής ταινίας. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής τους, το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο άνδρες ενεπλάκη σε καραμπόλα με τρία διερχόμενα αυτοκίνητα.

Παρά τη σύγκρουση, οι δύο ύποπτοι εγκατέλειψαν το όχημά τους και τράπηκαν σε φυγή πεζοί προς την παραλία, όπου χάθηκαν τα ίχνη τους.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν διάσπαρτα χαρτονομίσματα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα χρήματα να προέρχονται από προηγούμενες περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών με την ίδια μέθοδο.

Το όχημα έχει μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου θα υποβληθεί σε εξονυχιστικό έλεγχο, στο πλαίσιο των ερευνών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε τηλεφωνήματα από άτομα που εμφανίζονται ως υπάλληλοι οργανισμών ή υπηρεσιών και ζητούν χρήματα ή τιμαλφή.