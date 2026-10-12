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Ο Δανός τεχνικός παραδέχθηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου και την κακή απόδοση της ομάδας του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αντιθέτως, ο μεταφραστής απέδωσε στον προπονητή δηλώσεις που υποστήριζαν πως ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα και δεν άξιζε την ήττα.

Η σαφής απόκλιση μεταξύ των λεγομένων του Νίστρουπ και της απόδοσής τους στα ελληνικά έγινε αντικείμενο ευρείας κριτικής από τους χρήστες του διαδικτύου.

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Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει η μετάφραση των δηλώσεων του Τζέικομπ Νίστρουπ, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 1-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στις δηλώσεις του, ο Δανός τεχνικός των «πρασίνων» αναγνώρισε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του δεν άξιζε να πάρει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση. Ωστόσο, η ελληνική μετάφραση που ακολούθησε παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα, καθώς απέδωσε στον προπονητή την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και δεν άξιζε την ήττα.

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Η απόκλιση ανάμεσα στα λεγόμενα του Νίστρουπ και στη μετάφρασή τους έγινε γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στα social media. Το σχετικό βίντεο διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να εστιάζουν στη διαφορά ανάμεσα στην αρχική δήλωση και σε όσα μεταφέρθηκαν στα ελληνικά.

Τι είπε ο Νίστρουπ

«Νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, τόσο στο 11 εναντίον 11 όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά στις λεπτομέρειες. Υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες στα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ».

Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ.ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ #OLYMPIACOSFC #PAOFC #olypao https://t.co/B9bNkkhnus — X_Red_heart (@x_red_heart_) October 11, 2026

Η απόδοση των δηλώσεών του από τον μεταφραστή

«Νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι 11 εναντίον 11 είτε για 11 εναντίον 10, παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε, με την πίεση που υπήρχε, με το πάθος που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι».

Όπως προαναφέρθηκε, το περιστατικό δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των χρηστών των social media, οι οποίοι σχολίασαν με τον δικό τους τρόπο τη διαφορά ανάμεσα στα λόγια του Νίστρουπ και τη μετάφρασή τους.

Ακολουθούν ορισμένες από τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Υπάρχουν κ χειρότερα από εμάς πάντως. Άλλα δήλωσε ο Νίστρουπ κι ο διερμηνέας του τα μετέφρασε εντελώς ανάποδα. #Arisfc — RioDeLaPlaqua🇬🇷🇨🇾⚽🟡⚫ (@RioDeLaPlaqua) October 11, 2026

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ; #OlympiacosFC https://t.co/oTfERUwOoP — Red (@RedPowerGR) October 11, 2026