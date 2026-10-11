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Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης, παρόλο που αγωνίζονταν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Μανώλη Σάλιακα στο 66ο λεπτό.

Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε τους 13 βαθμούς και μείωσε στους δύο τη διαφορά του από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, γνωρίζοντας έτσι την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

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Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι αιωνίων, καθώς χάρη στο γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού για την 6η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρά το γεγονός ότι αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 66′ εξαιτίας της αποβολής του Μανώλη Σάλιακα, άντεξαν μέχρι το φινάλε, έφτασαν τους 13 βαθμούς και έριξαν την διαφορά από την κορυφή στους δύο βαθμούς.

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Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά το ντέρμπι, παίρνοντας από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων και ψάχνοντας το γκολ. Στο 4ο λεπτό, ο Τσικίνιο δοκίμασε το πόδι του με σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Πένια μπλόκαρε σταθερά.

Ένα λεπτό αργότερα, οι Πειραιώτες έχασαν ακόμη μία σημαντική ευκαιρία. Ο Καμαρά υπέπεσε σε σοβαρό λάθος έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Φορτούνης έκλεψε την μπάλα και συνδυάστηκε με τον Τσικίνιο, ωστόσο δεν κατάφερε να εκτελέσει σωστά στην κίνηση.

Στο 13’, ο Φορτούνης ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ από την αριστερή πλευρά, με τον Μάριους να παίρνει την κεφαλιά, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η πρώτη αξιόλογη επιθετική προσπάθεια του Παναθηναϊκού ήρθε στο 29ο λεπτό. Ο Καλάμπρια έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Τεττέη επιχείρησε να βρει την μπάλα με το τακουνάκι, όμως ο Ορτέγκα αντέδρασε σωστά και μπλόκαρε.

Άνοιξε το σκορ ο Ρέτσος

Στο 34’, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, ο Τεττέη προσπάθησε να απομακρύνει με το κεφάλι, αλλά ουσιαστικά έστειλε την μπάλα ψηλότερα. Ο Φρόιλερ την κατέβασε με κεφαλιά προς τον Ρέτσο και ο αμυντικός του Ολυμπιακού, με δυνατό σουτ στην κίνηση, την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

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Το «τριφύλλι» προσπάθησε να αντιδράσει, καταγράφοντας δύο επιθετικές προσπάθειες με τους Τεττέη και Ταμπόρδα στο 34’ και στο 40’, χωρίς όμως να δημιουργήσει ουσιαστικό κίνδυνο για την εστία του Ορτέγκα.

Αποβολή μέσα σε μερικά λεπτά ο Σάλιακας

Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, με τους γηπεδούχους να διατηρούν την επιθετική τους διάθεση. Στο 52’, ο Φορτούνης εκτέλεσε φάουλ, με την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 55’, ο Φορτούνης εκτέλεσε κόρνερ και η μπάλα πέρασε από όλους τους παίκτες, φτάνοντας στο δεύτερο δοκάρι, όπου βρισκόταν ο Φρόιλερ. Ο Ελβετός πήρε την κεφαλιά, αλλά η προσπάθειά του πέρασε ελάχιστα έξω από την εστία, σε μία ξεκάθαρη ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το 2-0.

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Στο 66′ όμως ο Μανώλης Σάλιακας αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, μέσα σε διάστημα δύο λεπτών και αποβλήθηκε. Έτσι, ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να συνεχίσει το ντέρμπι με αριθμητικό μειονέκτημα, έχοντας πλέον δέκα ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο.

Παρά την αποβολή, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εκείνοι που απείλησαν πρώτοι. Στο 67’, ο Τσικίνιο συνεργάστηκε με τον Μάριους και επιχείρησε σουτ, το οποίο πέρασε οριακά εκτός εστίας.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε στην συνέχεια να αυξήσει την πίεσή του και στο 75’ δημιούργησε μια ευκαιρία με τον Ουναΐ. Ο Μαροκινός έκανε ωραία ατομική ενέργεια και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με ωραίο σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

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Οι «πράσινοι» συνέχισαν να αναζητούν το γκολ της ισοφάρισης μέχρι το φινάλε, ωστόσο δεν κατάφεραν να διασπάσουν την άμυνα του Ολυμπιακού, παρότι οι Πειραιώτες αγωνίζονταν με δέκα παίκτες.

Με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα και οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 13 βαθμούς, μειώνοντας στους δύο την απόσταση από την κορυφή.

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Τικνιζιάν (85′ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Φρόιλερ, Πουέρτα (89′ Έσε), Τσικίνιο (69′ Πέντερσεν), Φορτούνης (69′ Μαρτίνς), Ζότα, Μάριους (69′ Γιάρεμτσουκ)

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Παναθηναϊκός: Πένια, Κυριακόπουλος (46′ Σαλάχ-Εντίν), Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Καλάμπρια, Καμαρά (46′ Κάνγκουα), Λουζά, Αντίνο (73′ Ντέσερς), Ταμπόρδα (62΄ Γκαρσία), Ουναΐ (84′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη

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