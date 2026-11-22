Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 6-2 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την ενδέκατη αγωνιστική της Super League.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο, αλλά οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν το σκορ και κυριάρχησαν στη συνέχεια.

Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός μείωσε τη διαφορά του στους τέσσερις βαθμούς από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Πειραιά στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στον ευρωπαϊκό αγώνα της Πέμπτης απέναντι στη Μίλαν.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε με 6-2 τον Ηρακλή στο Γ. Καραϊσκάκης για την 11η αγωνιστική της Super League, είναι ξανά στο -4 από τον πρώτο στην βαθμολογία Παναθηναϊκό και στρέφει πλέον την προσοχή του στο παιχνίδι της Πέμπτης (26/11) κόντρα στην Μίλαν για το Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον Ηρακλή να προηγείται δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο (0-1 και 1-2), ωστόσο χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του Ζότα Σίλβα ισοφάρισαν σε 2-2 και έκτοτε δεν κοίταξαν ποτέ πίσω τους. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είδε στην συνέχεια τους Μπέϊλι, Μάριους, Γκονζάλες να σκοράρουν, ενώ σκόρερ χρίστηκε και ο Σιπιόνι με μία «φωτοβολίδα» στο πρώτο μέρος.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Το πρώτο ημίχρονο προσέφερε πλούσιο θέαμα, υψηλό τέμπο και συνολικά τέσσερα γκολ. Ο Ολυμπιακός μπήκε αρκετά δυνατά στην αναμέτρηση και άσκησε μεγαλύτερη πίεση, ωστόσο ο Ηρακλής κατάφερε να δημιουργήσει δύο σημαντικές επιθετικές προσπάθειες. Και στις δύο περιπτώσεις ο Ζούλιεβιτς ήταν αποτελεσματικός, βρίσκοντας δίχτυα, με τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν ισάριθμες φορές και να φέρνουν το ματς στα ίσα.

Πιο συγκεκριμένα, στο 23ο λεπτό ο Γηραιός πήρε το προβάδισμα. Ο Λόπες δημιούργησε τη φάση και ο Ζούλιεβιτς ολοκλήρωσε ιδανικά την προσπάθεια, διαμορφώνοντας το 0-1. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε τρία λεπτά αργότερα, όταν ο Σιπιόνι εξαπέλυσε ένα δυνατό μακρινό σουτ και ισοφάρισε σε 1-1.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης χτύπησε ξανά στο 39′. Οι Λόπες και Ζούλιεβιτς συνεργάστηκαν και πάλι, με τον πρώτο να δημιουργεί και τον δεύτερο να εκτελεί για το 1-2. Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ωστόσο ακολούθησε έλεγχος της φάσης, όπως είχε συμβεί και στο πρώτο τέρμα του Ηρακλή, με αποτέλεσμα να μετρήσει κανονικά.

Οι Πειραιώτες, πάντως, δεν άργησαν να αντιδράσουν. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ζότα πραγματοποίησε εντυπωσιακή κίνηση και με δυνατό βολέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2, που ήταν και το σκορ της ανάπαυλας. Το πρώτο 45λεπτο σημαδεύτηκε, επίσης, από δύο στιγμές έντασης, αρχικά στον πάγκο του Ηρακλή μετά το 1-2 και στη συνέχεια ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων με τη λήξη του ημιχρόνου.

EUROKINISSI – Ολυμπιακός – Ηρακλής

Αποβλήθηκε ο Ματσάρι, ανατροπή ο Ολυμπιακός με Μπέϊλι

Πριν συμπληρωθεί το 51ο λεπτό, ο Ηρακλής δέχθηκε ακόμη μία αποβολή από τον πάγκο του. Αυτή τη φορά την κόκκινη κάρτα αντίκρισε ο Ματσάρι, έπειτα και από μια μικρή ένταση με τον Σάλιακα. Ο Ιταλός προπονητής αποχώρησε εμφανώς εκνευρισμένος με κατεύθυνση τα αποδυτήρια.

Advertisement

Στο 54′ ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ανατροπή, με τον Μπέιλι να πραγματοποιεί εξαιρετική ατομική ενέργεια και να σκοράρει με σουτ για το 3-2. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης ανέλαβε ρόλο δημιουργού, τροφοδοτώντας τον Μάριους, ο οποίος μπήκε δυναμικά στη φάση και από κοντινή απόσταση πέτυχε το 4-2.

Στο 80ό λεπτό ο Μπέιλι ευστόχησε από την άσπρη βούλα και ο Ολυμπιακός ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-2. Η εκτέλεση επαναλήφθηκε, ενώ στην αρχική προσπάθεια του Ζότα, ο Αθανασιάδης είχε αποκρούσει. Η παράβαση καταλογίστηκε έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, καθώς ο Μαγκάνα είχε το χέρι ψηλά και σταμάτησε με αυτό σουτ του Σα. Ωστόσο, κατά την εκτέλεση του πέναλτι ο Τζαμαϊκανός τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 83ο λεπτό. Ο Μπρούνο έβγαλε τη σέντρα και ο Γκονζάλες, που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, πήρε την κεφαλιά από κοντά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 6-2.

Advertisement

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Τικνιζάν (46’ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Σιπιόνι, Φρόιλερ (67’ Σα), Μπέιλι (82’ Ρόκα), Ζότα (82’ Γκονζάλες), Φορτούνης (67’ Ζέλσον), Μάριους

Ηρακλής: Αθανασιάδης, Βούρος, Μαγκάνα, Λάουριτσεν, Σόρια (74’ Τσάκλα), Γκόμες, Σουρλής, Κράινζ (65’ Χρομάντα), Μπαρσένας (6’ λ.τρ. Νασιμέντο) Λόπες (74’ Νίζε), Ζούλιεβιτς (65’ Κόλγιτς)

Advertisement

Σχετικά άρθρα Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0: Ένατη συνεχόμενη νίκη το «τριφύλλι» με Λιβάϊ και Γιάγκουσιτς ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0: «Ασπρόμαυρο» πάρτι με διοργανωτή τον Ζίβκοβιτς Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1: Διπλό στη Νίκαια με Κοϊτά, μπορούσε και άλλα γκολ η «Ένωση»