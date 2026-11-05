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Ο Άρολντ Μουκουντί κέρδισε τη ψηφοφορία για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της Super League τον Οκτώβριο για τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Η Super League ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος για το μήνα Οκτώβριο με τον αρχηγό της ΑΕΚ, Μουκουντί να κερδίζει με διαφορά τους αντιπάλους του, αφήνοντας στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας τον Σίλβα του Ολυμπιακού.

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Ο Καμερουνέζος στόπερ έβαλε δύο γκολ μέσα στον Οκτώβριο στις νίκες της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ με 3-0 και κόντρα στον Παναιτωλικό με 5-0 και αυτό οδήγησε τους θαυμαστές του να τον ψηφίσουν.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Super League

Α. Μουκουντί 39,56% Ζ. Σίλβα 17,55% Κ. Σόρια 14,83% Σ. Ντέσερς 13,6% Φαμπιάνο 11,85% Ν. Κουρμινόφσκι 1,78% Χ. Πόμπο 0,83%