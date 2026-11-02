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Η Καλαμάτα ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ηρακλή για την 9η αγωνιστική της Super League με τις δύο νεοφώτιστες ομάδες να μοιράζονται από ένα βαθμό και να συνεχίζουν την καλή τους πορεία στο πρωτάθλημα.

Το ματς είχε ωραίο ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν, όμως το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ και χρειάστηκε να φτάσει στο 54′ για να έρθει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Ο Κουρμινόφκσι πήρε το ριμπάουντ μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα του Ηρακλή και έδωσε το προβάδισμα στην Καλαμάτα.

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Ο Ηρακλής απάντησε άμεσα και ο Νάνου εκμεταλλευόμενος το λάθος της άμυνας της Καλαμάτας και με ωραίο αριστερό τελείωμα έκανε το 1-1 στο 57′.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τις δύο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους για το τρίποντο, όμως τελικά έφυγαν από τη Νίκαια με ένα βαθμό.

Η Καλαμάτα είναι στην 8η θέση με 11 βαθμούς και ο Ηρακλής ακολουθεί 9ος με 10 βαθμούς στη βαθμολογία της Super League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Αλόνσο (46′ Χατζηθεοδωρίδης), Στρούγγης, Ροντρίγκεζ, Καρεάσο (46’Ντιαρά), Πινέιρο (79′ Μιράντα), Χάμζα (74′ Κατάλντι), Μορέιρα, Σίγκουρντσον, Κουρμινόφσκι (64′ Μπολίβαρ).

Ηρακλής: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια, Νανού, Κράιντζ, Σουρλής (81′ Μερ), Σίλβα (74′ Χρόμαντα), Μπαρθένας (46′ Νιζέτ), Μαρκές.