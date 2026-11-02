Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ατρόμητος κέρδισε 3-0 το Βόλο για την 9η αγωνιστική της Super League σε μία μάχη ουραγών, που έφερε την πρώτη νίκη της ομάδας του Κέρκεζ στο πρωτάθλημα.

Ο Σερτζίνιο άνοιξε το σκορ στο 27′ σε κενή εστία, μετά από ωραία κίνηση και ασίστ του Περέα με το 1-0 να μένει μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους της αναμέτρησης και τον τελευταίο Βόλο να καλείται να αντιδράσει στην επανάληψη.

Advertisement

Advertisement

Αυτό δεν έγινε, καθώς ο Μπούρνιτς στο 50′ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες μέχρι το τέλος του αγώνα. Ο Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική του υπεροχή και με ωραία συνεργασία των Περέα και Μουτουσάμι, ο Κολομβιανός στράικερ εκτέλεσε καταπληκτικά μέσα από τη μεγάλη περιοχή για να κάνει το 2-0 στο 67′.

Ο Βόλος στο 80′ έμεινε με εννέα παίκτες, μιας και ο Φουρτάδο χτύπησε τον Μουτουσάμι εκτός φάσης και είδε σωστά την κόκκινη κάρτα μετά από παρέμβαση του VAR. Ο Τσαντίλας στο 90′ μετά από ασίστ του Πνευμονίδη έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ πλασάροντας σε κενή εστία για να διαμορφώσει το τελικό 3-0.

Ο Ατρόμητος με το πρώτο φετινό τρίποντο έμεινε στην 13η θέση της Super League, πλησίασε όμως τους Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδειακό που έχουν 6 βαθμούς και δίνουν επίσης τη μάχη τους για την παραμονή. Ο Βόλος παρέμεινε στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς βαθμό, μετά και την αφαίρεση τριών βαθμών που έχει δεχθεί.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μουντές (65′ Λύρατζης), Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Οφόρι (64′ Πνευμονίδης), Τσούμπερ, Σερζίνιο (74′ Τσιλούλης), Περέα (81′ Τσαντίλας).

Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Λεκούς, Αγιάκουα (70′ Κάτσικας), Μπούρνιτς, Κόμπα, Καμπελά (57′ Γκονζάλες), Τζόκα (56′ Φουρτάδο), Ουρτάδο (66′ Χαραλαμπόγλου), Νεγιού (71′ Γρόσδης).