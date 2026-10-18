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Ο Μπανζά ισοφάρισε για τους γηπεδούχους στο 62ο λεπτό, ενώ ο Μιχαηλίδης πέτυχε το νικητήριο τέρμα στις καθυστερήσεις έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Ο διαιτητής Φωτιάς χρησιμοποίησε το VAR τρεις φορές κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για να αξιολογήσει κρίσιμες φάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης γκολ του Ηρακλή.

Ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, Ρος, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Ζαφείρη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας.

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Ο ΠΑΟΚ πήρε μία μεγάλη νίκη στην Τούμπα απέναντι στον Ηρακλή για την 7η αγωνιστική της Super League, με πρωταγωνιστή τον Μιχαηλίδη και το VAR.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαιτητής Φωτιάς κλήθηκε τρεις φορές συνολικά στο VAR προκειμένου να αξιολογήσει κάποιες σημαντικές στιγμές της αναμέτρησης. Στις καθυστερήσεις μάλιστα και ενώ ο Ηρακλής είχε μόλις σκοράρει, ο κ. Φωτιάς ακύρωσε το γκολ για φάουλ στον Ζαφείρη έξω από την περιοχή του «Γηραιού», με τον Ζίβκοβιτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση και τον Μιχαηλίδη να σκοράρει από κοντά για το 2-1.

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Να σημειωθεί ότι ο Ρος του Ηρακλή αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα στον Ζαφείρη, προκαλώντας την αντίδραση του πάγκου του Γηραιού.

Το παιχνίδι:

Ο ΠΑΟΚ ανέλαβε από νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθώντας να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις μέσα από γρήγορη κυκλοφορία και καλές συνεργασίες. Στο 5ο λεπτό καταγράφηκε η πρώτη σημαντική ευκαιρία, με τον Ζίβκοβιτς να γίνεται αποδέκτης μιας εξαιρετικής προσπάθειας, αλλά να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Κένι σέντραρε και ο Ούγκρεσιτς, αν και βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, δεν μπόρεσε να βρει εστία. Μετά το πρώτο 20λεπτο, ο ρυθμός των γηπεδούχων έπεσε, με τον ΠΑΟΚ να δυσκολεύεται να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα του Ηρακλή. Η έλλειψη καθαρών επιλογών στην ανάπτυξη περιόρισε τις επιθετικές του προσπάθειες, μέχρι το 33’, όταν ο Εντιαγέ βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά το αριστερό σουτ που επιχείρησε πέρασε αρκετά πάνω από την εστία.



Ο Ηρακλής, από την πλευρά του, διατήρησε την αμυντική του συνοχή και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να απειλήσει. Στο 36’, ο Νανού δοκίμασε το πόδι του από πλάγια θέση, με τον Μοναστηρλή να αποκρούει και να παραχωρεί κόρνερ. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Τάισον επιχείρησε ατομική ενέργεια και ολοκλήρωσε τη φάση με αριστερό πλασέ, το οποίο πέρασε δίπλα από το δοκάρι.



Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι προηγήθηκαν στο 49’. Η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ παρουσίασε σοβαρά προβλήματα και ο Μάρκες, που βρέθηκε αμαρκάριστος κοντά στην εστία, δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.



Στο 58’, ο Ηρακλής έφτασε και σε δεύτερο τέρμα με τον Μάρκες, ωστόσο έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ. Η εξέλιξη αυτή έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να επιστρέψει άμεσα στο παιχνίδι. Στο 62’, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Μπανζά με δυνατή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.



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Οι γηπεδούχοι απέκτησαν πλέον την ψυχολογία και πίεσαν για την ανατροπή. Στο 64’, ο Ζίβκοβιτς επιχείρησε σουτ που έφυγε άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Αθανασιάδης απέκρουσε την προσπάθεια του Μπανζά. Στο 67’, ήταν η σειρά του Λουσέ να απειλήσει, χωρίς όμως να βρει στόχο.



Στην συνέχεια, ο Ζαφείρης προσπάθησε να δώσει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, αρχικά με εκτέλεση φάουλ στο 70’ και στη συνέχεια με σουτ στο 72’, αλλά και στις δύο περιπτώσεις η μπάλα κατέληξε εκτός εστίας. Στο 76’, ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ξανά, με τον Αθανασιάδη να αποκρούει. Στην εξέλιξη της φάσης, ο τερματοφύλακας του Ηρακλή ανέτρεψε τον Εντιαγέ και ο διαιτητής Φωτιάς υπέδειξε πέναλτι. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο του VAR, η φάση ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ.



Το παιχνίδι συνέχισε να έχει έντονο ρυθμό και στο 84’ ο Νανού βρήκε δίχτυα σε αντεπίθεση. Η παρέμβαση του VAR, όμως, οδήγησε σε ανασκόπηση της φάσης και τελικά μετά από περίπου έξι λεπτά σε καταλογισμό φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ στην περιοχή του Ηρακλή. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε και ο Μιχαηλίδης, με εξαιρετική κεφαλιά, ολοκλήρωσε την ανατροπή, γράφοντας το 2-1.



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Στα εννέα λεπτά των καθυστερήσεων, ο Ηρακλής επιχείρησε να αντιδράσει, με τον Μάρκες να δοκιμάζει ένα σουτ στο 96’, το οποίο πέρασε εκτός εστίας. Έτσι, παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων, ο ΠΑΟΚ κράτησε το προβάδισμά του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, παίρνοντας τη νίκη με 2-1.

ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Γιαννούλης (Μπάμπα 63’), Μιχαηλίδης, Κόστα, Γιάκιτς (Μπανζά 53’), Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς (Λουσέ 63’), Τάισον (Καμαρά 90+), Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ (Σανταμαρία 90+)

Ηρακλής: Αθανασιάδης, Ρος, Βούρος (Ζούλεβιτς 96’), Πίνια, Νανού, Ραντόγια (Τσάκλα 94’) , Σουρλής (Κράιντζ 72’), Σόρια (Κούστα 94’), Νίζετ, Ιβι Λόπεθ (Σίλβα 72’), Μάρκες

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