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Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από χαμηλό ρυθμό και ελάχιστες ευκαιρίες, με το παιχνίδι να κρίνεται από την άτυχη στιγμή του Χρυσόπουλου.

Με αυτή τη νίκη ο Άρης έφτασε τους 22 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον ΠΑΟΚ στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε στους 7 βαθμούς, παραμένοντας στις θέσεις της κατάταξης που οδηγούν στη ζώνη του υποβιβασμού της διοργάνωσης.

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Τυχερός στάθηκε ο Άρης στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, για το παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής της Super League, αφού έφθασε στη νίκη με 1-0, χάρη σε αυτογκόλ στην τελευταία φάση της αναμέτρησης.

Με το ματς να είναι «μοιρασμένο» στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με ελάχιστες καλές και για τις δύο ομάδες, ο Άρης ευτύχησε να σκοράρει στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από μία προβολή του Χρυσόπουλου, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας.

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Οι «κίτρινοι» έφθασαν έτσι στους 22 βαθμούς και «έπιασαν» ξανά τον ΠΑΟΚ, στην 5η θέση της Super League, ενώ οι Αρκάδες παρέμειναν στους 7 βαθμούς και στο γκρουπ των ομάδων που βρίσκονται στη «ζώνη» του υποβιβασμού.

Το παιχνίδι

Ο Άρης έχασε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα μόλις στο 2ο λεπτό, με τον Μπρούμα να περνάει τον Κώτσιρα και να μπαίνει στην περιοχή, αλλά να μην προλαβαίνει να πλασάρει τον Παπαδόπουλο, που αντέδρασε γρήγορα στη φάση και πρόλαβε να κόψει.

Ο Αστέρας Τρίπολης ανέβασε όμως στη συνέχεια την απόδοσή του και ήταν καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας μία καλή στιγμή με ένα αδύναμο τελείωμα του Μακέντα στο 32′, πριν αγγίξει το γκολ με τον Κιπιόκα στο 41.

Από σέντρα του Πέρεθ από δεξιά, ο Σουηδός επιθετικός πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Βέλιο απέκρουσε με τα πόδια, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, ο Άρης ήταν αυτός που είχε την κατοχή της μπάλας και λίγο έλειψε να σκοράρει από ένα λάθος στην άμυνα των Αρκάδων στο 53ο λεπτό. Ο Σίλβα έχασε την μπάλα ως τελευταίος παίκτης από τον Καντέβερε και αυτός πέρασε και τον Παπαδόπουλο, αλλά το πλασέ του σταμάτησε με τάκλιν πάνω στη γραμμή ο Χρυσόπουλος.

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Στη συνέχεια της αναμέτρησης, ο ρυθμός του αγώνα δεν ήταν καλός, με τις δύο ομάδες να αδυνατούν να δημιουργήσουν φάσεις για γκολ και το παιχνίδι να οδηγείται προς την ισοπαλία. Στο 90+4′ όμως και στην τελευταία ουσιαστικά επίθεση του αγώνα, ο Παλάσιος έκανε τη σέντρα από δεξιά για τους Θεσσαλονικείς και ο Χρυσόπουλος έβαλε το πόδι του για να διώξει, αλλά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας.

Ο Άρης έφθασε έτσι στη νίκη με 1-0 χάρη σε ένα αυτογκόλ στο φινάλε και «απέδρασε» από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης, με ένα σημαντικό διπλό, που τον διατηρεί στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας της Super League.

Οι συνθέσεις στο Αστέρας Τρίπολης – Άρης

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σίλβα, Χρυσόπουλος, Μέντες, Γκονζάλες, Πέρεθ (69’ Τσίκο), Ορόθκο (87’ Κετού), Κιμπιόκα (77’ Γκέζος), Μπουζούκης(77’ Ρικαρντίνιο), Μακέντα (88’ Γκιτέρσος).

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Άρης: Βέλιο, Πετρίς (77’ Φαντιγκά), Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Μπασίρου (45’ Καντεβέρε), Χόνγκλα, Γένσεν, Μπρούμα (77’ Γιαννιώτας), Γκαρέ (87’ Παλάσιος), Κουαμέ (77’ Μορόν).