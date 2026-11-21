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Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Νίκολιτς ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό στους 23 βαθμούς.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο και δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, ενώ το γκολ της νίκης επιτεύχθηκε έπειτα από έλεγχο του VAR.

Ο προπονητής της ΑΕΚ αποβλήθηκε από τον διαιτητή λόγω έντονων διαμαρτυριών για καθυστέρηση κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής παικτών στα τελευταία λεπτά.

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Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από τη Νίκαια για την 10η αγωνιστική της Super League χάρη στο γκολ του Κοϊτά στο 55′, σε ένα παιχνίδι με πολλές ευκαιρίες για την «Ένωση» που μπορούσε δίχως αμφιβολία να πετύχει και περισσότερα τέρματα.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Νίκολιτς επέστρεψε από την διακοπή του πρωταθλήματος με νίκη και ανέβηκε προσωρινά στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό – που έχει ματς λιγότερο – και τις δύο ομάδες να έχουν φτάσει τους 23 βαθμούς.

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Το παιχνίδι:

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η ΑΕΚ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, κυκλοφορούσε την μπάλα και κέρδιζε αρκετές στατικές φάσεις, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αξιοποιήσει κάποια από αυτές.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Ένωσης ήρθε στο 19ο λεπτό. Ο Μάνταλος συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Βάργκα, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα στη δεξιά πλευρά της περιοχής της Καλαμάτας, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε ξυστά από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γκέλιου.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε τρία λεπτά αργότερα. Ο Μπολίβαρ κινήθηκε έξυπνα, βρήκε τον Καλουτσικίδη στα δεξιά και εκείνος, αφού έφερε την μπάλα στο αριστερό του πόδι και συνέκλινε και δοκίμασε το σουτ έξω από την περιοχή, με τον Στρακόσα να λέει όχι.

Μεγάλη ευκαιρία με Κοϊτά

Στο 35′ η Ένωση έφτασε μια ανάσα από το γκολ. Ο Κοϊτά απέφυγε τον αντίπαλό του από τη δεξιά πλευρά, μπήκε στην περιοχή και εξαπέλυσε δυνατό σουτ με το δεξί, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Αυτή ήταν η τελευταία σημαντική φάση του πρώτου ημιχρόνου, στο οποίο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τον έλεγχο και δημιούργησε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να σκοράρει. Η Καλαμάτα, από την πλευρά της, αμύνθηκε αποτελεσματικά και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.



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Άνοιξε το σκορ στο 55′ η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο με στόχο να βρει το γκολ που δεν κατάφερε να πετύχει στο πρώτο μέρος και μάλιστα απείλησε με την πρώτη της τελική στο 45:25. Ο Πήλιος έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή των γηπεδούχων, αλλά το σουτ του πέρασε ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι του Γκέλιου.

Πριν, όμως, οι φιλοξενούμενοι βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, η Καλαμάτα έχασε σημαντική ευκαιρία να προηγηθεί. Ο Ροντρίγκες ξεκίνησε την αντεπίθεση, εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του παραχώρησε η άμυνα της ΑΕΚ και άνοιξε την μπάλα στον Μπολίβαρ. Εκείνος έκανε τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, ο Καρεάσο πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ροντρίγκες, που ακολουθούσε τη φάση, δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η απάντηση της ΑΕΚ ήταν άμεση, καθώς λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Κοϊτά πέτυχε το 0-1. Ο Μάνταλος τροφοδότησε τον Μαυριτανό εξτρέμ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά και εκτέλεσε. Η μπάλα κόντραρε στον Αλόνσο, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, αφήνοντας τον Γκέλιο χωρίς περιθώρια αντίδρασης.

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Το γκολ εξετάστηκε για πιθανό φάουλ του Βάργκα στον Καρεάσο στο κέντρο του γηπέδου. Ωστόσο, από τη φάση προέκυψε ότι ο Ούγγρος επιθετικός βρήκε πρώτος την μπάλα, με αποτέλεσμα το τέρμα να μετρήσει κανονικά.

Η Καλαμάτα προσπάθησε να αντιδράσει και στο 59′ δημιούργησε νέα προϋπόθεση για γκολ. Ο Ροντρίγκες πήρε μέτρα από τον άξονα και πάσαρε στον Μπολίβαρ, ο οποίος πέρασε τον Ρέλβας, έφερε την μπάλα στο αριστερό, αλλά το σουτ που επιχείρησε από το ημικύκλιο της περιοχής ήταν αρκετά άστοχο.

Στο 62′ σημειώθηκε η πρώτη αλλαγή της αναμέτρησης, η οποία ήταν αναγκαστική. Ο Αριάγκα έπεσε άσχημα στο έδαφος και τραυματίστηκε στον δεξιό ώμο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο. Τη θέση του πήρε ο Μάγερ.

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Λίγο μετά την είσοδό του, στο 66′, ο Κουρμινόβσκι επιχείρησε να απειλήσει με κεφαλιά, χωρίς όμως να ανησυχήσει τον Στρακόσα, ο οποίος έλεγχε την πορεία της μπάλας και την άφησε να καταλήξει άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα η ΑΕΚ έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ. Ο Μάνταλος συνεργάστηκε με τον Μάγερ και έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ του πήρε μεγάλο ύψος και πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκέλιου.

Στο 85′ η Ένωση έχασε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη. Μετά τη σέντρα του Κουτέσα από αριστερά και την απομάκρυνση της άμυνας της Καλαμάτας, η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά. Ο εξτρέμ της ΑΕΚ κοντρόλαρε και εκτέλεσε με το δεξί από το ημικύκλιο της περιοχής, αλλά η προσπάθειά του πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

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Στο 86′ προέκυψε ζήτημα με την αλλαγή του Γιόβιτς, ο οποίος καθυστέρησε να αποχωρήσει, με αποτέλεσμα ο Γκατσίνοβιτς να χρειαστεί να περιμένει για περίπου ένα λεπτό εκτός αγωνιστικού χώρου.

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Η καθυστέρηση αυτή, πάντως, φάνηκε να ξεπερνά τον χρόνο που αναγραφόταν στο matrix, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκολιτς. Ο προπονητής της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε έντονα και στη συνέχεια αποβλήθηκε από τον διαιτητή Ματσούκα.

Στην συνέχεια δεν άλλαξε κάτι, η ΑΕΚ πήρε το αποτέλεσμα που χρειαζόταν και πλέον στρέφει την προσοχή της στον αγώνα με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα για το Champions League.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινιέιρο, Ντιαρά, Σίγκουρντσον (68′ Μορέιρα), Χάμζα, Καρεάσο (65′ Κουρμινόβσκι), Μπολίβαρ (84΄Μπονέτο)

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ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Αριάγκα (63′ Μάγερ), Βιτάλις, Μάνταλος (77′ Κουτέσα), Κοϊτά, Γιόβιτς (87′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα