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Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κυριακή τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο (08.11.2026, 17:30), για τη 10η αγωνιστική της Super League με στόχο το «διπλό» που θα τον διατηρήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Το «τριφύλλι» δεν θα έχει τελικά την στήριξη των οπαδών του στο ματς της Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα (06.11.2026) οι αρμόδιες Αρχές άναψαν «κόκκινο» στη μετακίνηση των οπαδών του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη διάθεση εισιτηρίων στους οπαδούς των «πρασίνων» για το ματς στην έδρα του Ηρακλή.

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Παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες είχαν καταθέσει κοινό αίτημα για τη χορήγηση εισιτηρίων στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης άναψε «κόκκινο».

Η αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης έριξε απέρριψε το συγκεκριμένο αίτημα, επικαλούμενη προβληματική κατάσταση του γηπέδου, έλλειψη υποδομών, πάρκινγκ, αλλά και τη θέση του γηπέδου στον αστικό ιστό. Παράλληλα, υπήρξε δέσμευση ότι το ίδιο θα συμβεί και στα υπόλοιπα εντός έδρας παιχνίδια του «Γηραιού» στο πρωτάθλημα.

Η συγκεκριμένη εισήγηση έγινε αποδεκτή από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο οποίος προχώρησε στην έκδοση της σχετικής απόφασης, επικαλούμενος σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απόφαση αναφέρει

«Την αποδοχή της υπ. αριθ.: 3560/26/2494360/02-11-2026 εισήγησης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2026 – 2027, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», που θα διεξαχθεί την Κυριακή 08-11-2026 και ώρα 17:30, στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας»