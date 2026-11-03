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Η ΑΕΚ βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League, μετά και την ήττα τη (2-0) στην έδρα του Παναθηναϊκού, έχοντας 17 βαθμούς. Η Ένωση βρίσκεται στο -7 από το «τριφύλλι», αλλά «χρωστάει» και την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Το μεσημέρι της Τρίτης (03.11.2026) έγινε γνωστή η ημερομηνία διεξαγωγής του Ατρόμητος ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Super League Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

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Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε αναβληθεί έπειτα από αίτημα της ΑΕΚ, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της στη League Phase του Champions League. Η Ένωση είχε ζητήσει τη μετάθεση του αγώνα, προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα το απαιτητικό αγωνιστικό της πρόγραμμα, με τη Super League να κάνει δεκτό το αίτημά της.