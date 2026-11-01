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Ο Ανδρέας Τεττέη άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό μόλις στα πρώτα τριάντα τέσσερα δευτερόλεπτα του αγώνα μετά από πίεση στην άμυνα.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει δημιουργώντας ευκαιρίες, ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχασαν διπλή ευκαιρία για το δεύτερο γκολ στο τριακοστό έβδομο λεπτό.

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Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αγωνίζονται στο ΟΑΚΑ στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Μόλις στα 34 δευτερόλεπτα οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ με τον Ανδρέα Τεττέη, όταν μετά την πίεση έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, η μπάλα έφτασε στον επιθετικό του Παναθηναϊκού και εκείνος με άψογο τελείωμα έκανε το 1-0.

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Στα επόμενα λεπτά η ΑΕΚ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα, με τον Πήλιο να βγαίνει ωραία από αριστερά, κερδίζοντας το κόρνερ, στην πρώτη καλά οργανωμένη προσπάθεια της ομάδας του (12′).

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην συνέχεια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 20′ μετά την απομάκρυνση του Ρέλβας, ο Κάνγκουα έπιασε το δυνατό σουτ έξω από την περιοχή που ήταν άστοχο.

Οι παίκτες του Νίκολιτς συνέχισαν να παίζουν από αριστερά, με τον Πήλιο να βγάζει την σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και τον Μάγερ να φτάνει στην μπάλα, χωρίς ωστόσο να απειλήσει τον Πένια (22′).

Μεγάλη διπλή ευκαιρία ο Παναθηναϊκός

Στο 37′ ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία για να κάνει το 2-0. Αρχικά, ο Λιβάι Γκαρσία πάτησε περιοχή και σούταρε από πλάγια θέση, με τον Μπρινιόλι να πέφτει στην γωνία και να λέει το «όχι». Στην εξέλιξη της φάσης, ο Αντίνο σούταρε έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι της ΑΕΚ και στην συνέχεια να περνάει άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός έκλεψε την μπάλα στην μεσαία γραμμή και ο Αντίνο την μοίρασε για τον Λιβάι, του οποίου το σουτ σταμάτησε στο δοκάρι του Μπρινιόλι.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

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Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε το 4-4-2, με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Την αμυντική τετράδα αποτελούν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν οι Μαρίν και Βιτάλις.

Στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής θα βρίσκονται οι Μάγερ και Ζούμπκοφ, με τον τελευταίο να παίρνει τη θέση του Κοϊτά, αποτελώντας την έκπληξη στην ενδεκάδα. Στην επίθεση, ο Γιόβιτς θα έχει ως παρτενέρ τον Βάργκα.

Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με τον Ινάκι Πένια κάτω από τα δοκάρια. Μπροστά του βρίσκονται οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ενώ στα πλάγια οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Κάνγκουα και Καμαρά ενώ στα πλάγια θα πάρουν θέση οι Λιβάι Γκαρσία και Αντίνο. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθούν οι Τεττέη και Ντέσερς.

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