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Ο Μπρούμα άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Κηφισιά ισοφάρισε προσωρινά στο 53ο λεπτό με ένα εντυπωσιακό σουτ του Σαγάλ από το ύψος της περιοχής.

Με αυτή τη νίκη ο Άρης έφτασε τους 13 βαθμούς και κατέλαβε μόνος του την πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Η Κηφισιά παρέμεινε στους οκτώ βαθμούς μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και την ήττα της από τους Θεσσαλονικείς.

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Ο Άρης πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο από την έδρα της Κηφισιάς, καθώς χάρη στο γκολ του Γκαρέ στο 89′ επικράτησε με 2-1 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν με αυτόν τον τρόπο τους 13 βαθμούς στην βαθμολογία και βρίσκονται μόνοι στην πέμπτη θέση, με την Κηφισιά να μένει πιο πίσω στους οκτώ βαθμούς.

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Το παιχνίδι:

Η Κηφισιά μπήκε αρκετά δυνατά στο παιχνίδι, επιχειρώντας να αιφνιδιάσει τον Άρη από τα πρώτα λεπτά. Μόλις στο 2’, ο Γιάγκνε δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με τον Βέλιο να αποκρούει αρχικά και να μπλοκάρει στη συνέχεια. Δύο λεπτά αργότερα, το μακρινό σουτ του Αντόνισε πέρασε αρκετά έξω από την εστία.

Οι «κίτρινοι» απείλησαν για πρώτη φορά στο 16’, όταν ο Μπρούμα, μετά από σέντρα του Πετρίς, δεν κατάφερε να βρει στόχο από ευνοϊκή θέση. Στο 26ο λεπτό, ο Άρης κέρδισε πέναλτι, καθώς το σουτ του Γκαρέ βρήκε στο χέρι του Ζολιμπουά. Ο Μπρούμα εκτέλεσε, αλλά ο Ραμίρεζ έπεσε σωστά και απέκρουσε. Ωστόσο, ο διαιτητής Ντάουλας έδωσε επανάληψη, αφού ο Αντόνισε είχε πατήσει τη γραμμή της περιοχής προτού απομακρύνει την μπάλα. Στη δεύτερη προσπάθεια, στο 32’, ο Πορτογάλος ήταν εύστοχος, στέλνοντας την μπάλα στο δεξί παραθυράκι και πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την φανέλα των «κιτρινόμαυρων».



Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα. Στο 40’, ο Σαγάλ επιχείρησε σουτ στην κίνηση από πλάγια θέση, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Καντεβέρε βρέθηκε απέναντι από τον Ραμίρεζ, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει.



Οι γηπεδούχοι, πάντως, βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Στο 53’, ο Σαγάλ έπιασε ένα ωραίο φαλτσαριστό σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ του Βέλιο και διαμορφώνοντας το 1-1.



Στο 70’, ο Βαν Άιμα πρόλαβε τον Ράτσιτς, απομακρύνοντας την μπάλα τη στιγμή που ο τελευταίος ετοιμαζόταν να σκοράρει, έπειτα από γύρισμα του Κουαμέ, ο οποίος είχε προηγουμένως περάσει τον Ραμίρεζ. Αμέσως μετά, στο 71’, ο Θεοδωρίδης πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, όμως ο Βέλιο αντέδρασε εξαιρετικά και σταμάτησε το σουτ του από δύσκολη γωνία.



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Ενώ όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα μοιράζονταν τους βαθμούς, ο Άρης βρήκε το γκολ της νίκης στο 89’. Ο Ράφα Μιρ ανέπτυξε ταχύτητα από τη δεξιά πλευρά και γύρισε την μπάλα στην περιοχή. Ο Μάνσο απομάκρυνε προσωρινά, όμως ο Γκαρέ ακολούθησε τη φάση, απέφυγε με ψυχραιμία τον αντίπαλό του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 για τους Θεσσαλονικείς.

Στις καθυστερήσεις ο Ρουκουνάκης με γυριστό λίγο έλειψε να ισοφαρίσει για την Κηφισιά, ωστόσο η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Βέλιο. Με αυτόν τον τρόπο ο Άρης έφτασε στη νίκη και ανέβηκε στην 5η θέση της Super League.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαν Άιμα, Αμπάντα, Γιάγκνε, Ρουκουνάκης. Σαγάλ (73′ Κυριόπουλος), Πόμπο (84′ Μπένι), Αντόνισε (84′ Ζέρσον), Θεοδωρίδης (73′ Χριστόπουλος)

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Άρης (Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Γκαρέ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Μπρούμα (72′ Μπουσαΐντ), Κουαμέ, Καντεβέρε (72′ Μιρ)