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Τα τέρματα της αναμέτρησης σημείωσαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Λιβάϊ Γκαρσία και Αντριάνο Γιάγκουσιτς, διατηρώντας την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σημαντική στιγμή του αγώνα αποτέλεσε η απόκρουση πέναλτι από τον τερματοφύλακα Πένια στο πρώτο ημίχρονο, η οποία κράτησε το μηδέν για τους γηπεδούχους.

Η νίκη επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

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Ο Παναθηναϊκός χάρη στα τέρματα των Λιβάϊ Γκαρσία και Αντριάνο Γιάγκουσιτς στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε στην ένατη συνεχόμενη νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, κέρδισε τον ΟΦΗ 2-0 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League και ετοιμάζεται για τον ευρωπαϊκό του αγώνα με την Νόρτζελαντ την Πέμπτη (26/11).

Οι παίκτες του Νίστρουπ ήταν κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και με τα δύο τέρματα του δεύτερου ημιχρόνου «κλείδωσαν» τη νίκη. Ωστόσο, αγωνία επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού με αφορμή τον τραυματισμό του Αντίνο, ο οποίος χτύπησε στο γόνατο στο πρώτο ημίχρονο και αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο.

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Το παιχνίδι:

Η αναμέτρηση άρχισε με τον χειρότερο τρόπο για το «τριφύλλι», καθώς πριν συμπληρωθούν καλά καλά τα πρώτα λεπτά ο Σαντίνο Αντίνο τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο. Ο Αργεντινός προσπάθησε να διατηρήσει την κατοχή μέσα στην αντίπαλη περιοχή, έχασε τον έλεγχο της μπάλας και στην προσπάθειά του να την προλάβει υπέστη τον τραυματισμό.

Ο ποδοσφαιριστής έπεσε στο έδαφος υποφέροντας από τους πόνους και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο, με κατεύθυνση τα αποδυτήρια, καθώς ήταν αδύνατο να συνεχίσει. Τη θέση του πήρε ο Γιάγκουσιτς.

Ο Κροάτης ήταν αρκετά δραστήριος και επιχείρησε δύο τελικές προσπάθειες μέσα σε διάστημα δύο λεπτών (10′, 11′), χωρίς ωστόσο να δυσκολέψει ιδιαίτερα τον Λίλο. Η πρώτη απειλή από την πλευρά του ΟΦΗ ήρθε στο 27′, όταν ο Φούντας δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αναγκάζοντας τον Πένια σε δύσκολη απόκρουση.

Στο 29′ ο Λούζα επιχείρησε επίσης ένα σουτ εκτός περιοχής, με τον Λίλο να μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα, ενώ λίγο αργότερα ένα γυριστό του Λιβάι δεν βρήκε στόχο.

Η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου σημειώθηκε λίγο πριν από την ανάπαυλα, όταν ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι. Σε προσπάθεια του Αϊτόρ να γεμίσει προς την περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Φαν Ντρόνγκελεν και ο διαιτητής υπέδειξε την άσπρη βούλα. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Πένια έπεσε στη σωστή πλευρά και απέκρουσε, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του Παναθηναϊκού.

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Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το 0-0, σε ένα πρώτο μέρος με αρκετή ένταση, αλλά περιορισμένες αξιόλογες ευκαιρίες.

Μπροστά με Λιβάϊ ο Παναθηναϊκός

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την πίεσή του και κατάφερε να προηγηθεί στην πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή του. Στο 51′, ο Γιάγκουσιτς έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και επιχείρησε να σκοράρει, όμως ο Λίλο απέκρουσε και παραχώρησε κόρνερ.

Από την εκτέλεση της στατικής φάσης προέκυψε τελικά το 1-0. Ο Κάνγκουα έστειλε την μπάλα με ακρίβεια στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Λιβάι, χωρίς να πιεστεί από αντίπαλο, πήρε την κεφαλιά και με την μπάλα να σκάει στο έδαφος την έστειλε στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους «πράσινους».

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Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει στο 59′, με τον Λούζα να επιχειρεί νέο σουτ από απόσταση, το οποίο πέρασε εκτός εστίας. Λίγο αργότερα, οι Κρητικοί έφυγαν στην αντεπίθεση και ο Φαν Ντρόνγκελεν πρόλαβε τον Αϊτόρ μέσα στην περιοχή, πριν εκείνος βρεθεί σε θέση βολής απέναντι από τον Πένια.

Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε στο 67′. Ο Ταμπόρδα έβγαλε εξαιρετική πάσα με το αριστερό και έφερε τον Ντέσερς σε θέση τετ α τετ. Ο επιθετικός προσπάθησε να προστατεύσει την μπάλα και να ξεπεράσει τον αμυντικό που τον πίεζε, όμως ο Λίλο απέτρεψε το δεύτερο γκολ, αποκρούοντας με τα πόδια.

Το «καθάρισε» ο Γιάγκουσιτς

Στο 72ο λεπτό, ο Ταμπόρδα συνεργάστηκε με τον Κυριακόπουλο, στρώνοντάς του την μπάλα έξω από την περιοχή. Ο Έλληνας αμυντικός επιχείρησε το σουτ, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε άουτ, χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα τον Λίλο.

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Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Τεττέη βρέθηκε σε θέση για να σκοράρει, όταν έπειτα από διαδοχικές μονομαχίες η μπάλα έφτασε στα πόδια του μέσα στην περιοχή. Αφού κοντρόλαρε, επιχείρησε να εκτελέσει, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να αναζητά το δεύτερο γκολ και στο 83′ ο Ταμπόρδα, μετά από ενέργεια του Τεττέη, επιχείρησε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα με πλασέ από το ύψος της περιοχής. Ο Λίλο, ωστόσο, δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει.

Η οριστική λύση ήρθε δύο λεπτά αργότερα. Στο 85′, ο Γιάγκουσιτς βρήκε τον κατάλληλο χώρο μέσα στην περιοχή και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα και εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη του «τριφυλλιού».

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Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει την ένατη διαδοχική νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις (9/9) και να διατηρείται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

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Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος (77΄Σαλάχ-Εντίν), Κάνγκουα, Λούζα (63′ Καμαρά), Ταμπόρδα, Αντίνο (9′ Γιάγκουσιτς), Λιβάι (63′ Τεττέη), Ντέσερς (77′ Ραστόντερ)

ΟΦΗ (πρ. Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Σιέλης (74′ Κωστούλας), Νικολάου (87′ Καραχάλιος), Ντίκμαν (74′ Χατζηγιοβάνης), Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Φούντας (87′ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ (87′ Αποστολάκης), Νους

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