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Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή 1η Νοεμβρίου στο ΟΑΚΑ, για την 9η αγωνιστική της Super League, με το παιχνίδι να αλλάζει ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της λίγκας.

Το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 19:00, αλλά τελικά η σέντρα του αγώνα θα γίνει μισή ώρα αργότερα και συγκεκριμένα, στις 19:30, με βάση την επίσημη ενημέρωση από τη Super League. Αντίστοιχα, μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσει και το ΟΦΗ – Καλαμάτα στη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

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Η ενημέρωση από τη Super League

Ανακοινώνεται ότι οι παρακάτω αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

9η Αγωνιστική

Ο αγώναςΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.2026 στις 19:30 (αντί για 19:00).

15η Αγωνιστική

Ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 18:30 (αντί για 19:30).