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Ο Κουαμέ, ο Φαμπιάνο και ο Καντεβέρε σημείωσαν τα γκολ των γηπεδούχων, οι οποίοι έχασαν επίσης και πέναλτι με τον Καντεβέρε στο τριακοστό πρώτο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος μείωσε το σκορ με τους Αγιάκουα και Κάργα, μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε ένα δραματικό παιχνίδι με αγωνία.

Παρά την πίεση των φιλοξενούμενων στα τελευταία λεπτά και τις ευκαιρίες για ισοφάριση, ο Άρης διατήρησε το υπέρ του αποτέλεσμα μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης.

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Ο Άρης έφτασε στην δύσκολη επικράτηση με 3-2 κόντρα στον Βόλο για την 6η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι που στο πρώτο μέρος δεν προμήνυε το δραματικό φινάλε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άρης προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μέρος η εικόνα ήταν διαφορετική, με τον Βόλο να πετυχαίνει δύο γκολ, κάνονοντας το παιχνίδι «θρίλερ».

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Το παιχνίδι:

Στα πρώτα λεπτά, ο Βόλος επέλεξε να πιέσει ψηλά, αφήνοντας χώρους τους οποίους ο Άρης αξιοποίησε γρήγορα. Μόλις στο 7’, ο Πετρίς έβγαλε τη σέντρα και ο Κριστιάν Κουαμέ με εντυπωσιακή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, με την επιθετική τους τετράδα να συνεργάζεται αποτελεσματικά και τους Πετρίς και Ρίτσαρντς να προσφέρουν σημαντικές λύσεις από τα άκρα. Ο Βόλος δυσκολευόταν να απειλήσει, ενώ ο Άρης συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες. Στο 11’, ο Κουαμέ δεν κατάφερε να σκοράρει από καλή θέση σε γρήγορη επίθεση, ενώ στο 19’ ήταν η σειρά του Χόνγκλα να δοκιμάσει το πόδι του.

Ο Μπρούμα ξεχώρισε στο πρώτο μέρος, καθώς κινήθηκε αποτελεσματικά στα άκρα και κέρδισε τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες. Από δική του κερδισμένη στατική φάση προήλθε και το δεύτερο τέρμα των γηπεδούχων.

Αρχικά, η κεφαλιά του Φαμπιάνο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στη συνέχεια, μετά τη σέντρα του Γκαρέ, ο Βραζιλιάνος αμυντικός πήρε ξανά την κεφαλιά και αυτή τη φορά βρήκε στόχο, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία του Σιαμπάνη για το 2-0 στο 23’.

Ο Άρης είχε την ευκαιρία να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του, όμως ο Τίνο Καντεβέρε δεν αξιοποίησε το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του στο 31’, εκτελώντας άστοχα. Οι Θεσσαλονικείς δεν σταμάτησαν να πιέζουν, με τους Γκαρέ και Κουαμέ να χάνουν νέες ευκαιρίες.

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Η πιο επικίνδυνη στιγμή για τον Βόλο στο πρώτο ημίχρονο ήρθε μέσα από μια εξαιρετική ατομική ενέργεια του Γκονζάλες. Ο παίκτης του Άρη πέρασε διαδοχικούς αντιπάλους και συνεργάστηκε με τον Λάμπρου, όμως, όταν πήρε ξανά την μπάλα για να εκτελέσει, ο Ρικάρντο Βέλιο επενέβη εντυπωσιακά και παραχώρησε κόρνερ.

Στο 43’, ο Καντεβέρε βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και έκανε το 3-0, αφήνοντας πίσω του τη χαμένη εκτέλεση πέναλτι. Ο Ράσιτς έβγαλε εξαιρετική πάσα, η αμυντική τοποθέτηση του Αγιάκουα δεν ήταν σωστή και ο Σιαμπάνης δεν υπολόγισε καλά την έξοδό του.

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε κινήθηκε πίσω από τη μεσαία γραμμή, απέφυγε και τον τερματοφύλακα του Βόλου και, παρότι το τελείωμά του δεν ήταν δυνατό, κατάφερε να σκοράρει. Το 3-0 αποτύπωνε την υπεροχή του Άρη, ο οποίος θα μπορούσε να έχει πετύχει ακόμη περισσότερα γκολ.

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Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ο Άρης εξακολουθούσε να δημιουργεί τις καλύτερες ευκαιρίες, με τους Κουαμέ και Γκαρέ να βρίσκουν χώρους στην αντίπαλη άμυνα. Ο Αγιάκουα αντιμετώπιζε προβλήματα στην τοποθέτησή του, ενώ στο 55’ οι γηπεδούχοι απείλησαν διαδοχικά με τους Φαμπιάνο και Ράσιτς.

Ο Βόλος, ωστόσο, κατάφερε να μειώσει δύο λεπτά αργότερα. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η άμυνα του Άρη έχασε την συγκέντρωσή της και ο Αγιάκουα βρέθηκε ανενόχλητος κοντά στη μικρή περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1 στο 57’.

Το γκολ έδωσε αυτοπεποίθηση στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Άρη και προσπάθησαν να ξαναμπούν στη διεκδίκηση του αποτελέσματος. Στο 66’, ο Κόμπα επιχείρησε σουτ, αλλά ο Βέλιο πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση.

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Οι «κίτρινοι» συνέχισαν να βρίσκουν ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρνουν να «κλειδώσουν» τη νίκη. Ο Γκαρέ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει αποτελεσματικά τις προσπάθειές του, ενώ στο 75’ ο Καντεβέρε έχασε σημαντική ευκαιρία με κεφαλιά.

Στο 83’, ο Άρης έφτασε κοντά σε ένα τέταρτο γκολ, όταν ο Ράσιτς πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Σιαμπάνης αντέδρασε εντυπωσιακά και κράτησε τον Βόλο στο παιχνίδι.

Η πίεση των φιλοξενούμενων απέδωσε καρπούς στο 87’. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ρεγκίς, ο Κάργας πήρε την κεφαλιά και μείωσε σε 3-2, εκμεταλλευόμενος ακόμη μία αδράνεια της άμυνας του Άρη σε στατική φάση.

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Το φινάλε ήταν αγχωτικό για τους γηπεδούχους, καθώς ο Βόλος έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Αγιάκουα πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή. Έτσι, ο Άρης κράτησε το 3-2, παρά το γεγονός ότι μετέτρεψε ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του σε μια αναμέτρηση με δραματικό φινάλε.

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