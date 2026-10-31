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Ο Ζέλσον Μάρτινς σημείωσε το νικητήριο τέρμα της αναμέτρησης κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν προσωρινά σε 2-2 στα τελευταία λεπτά.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 22 βαθμούς και ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

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Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε ως το απόλυτο «θρίλερ», ο Ολυμπιακός κέρδισε την Κηφισιά με 3-2 στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζέλσον Μάρτινς, την «χρυσή» αλλαγή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν την Κηφισιά να επιστρέφει από το 0-2, ισοφαρίζοντας μέσα σε λίγα λεπτά χάρη στο τέρμα του Σόουζα, για να έρθει τελικά ο Πορτογάλος εξτρέμ και να «σφραγίσει» με ωραίο σουτ το διπλό του Ολυμπιακού για την 9η αγωνιστική της Super League.

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Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός φτάνει τους 22 βαθμούς, ανεβαίνει προσωρινά στην πρώτη θέση και προσπερνά τον Παναθηναϊκό, που υποδέχεται την Κυριακή (1/11) την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι:

Η Κηφισιά μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, αιφνιδίασε τον Ολυμπιακό και παρουσίασε καλύτερη εικόνα στα πρώτα λεπτά, δημιουργώντας σημαντικές προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ.

Στο 5ο λεπτό καταγράφηκε η πρώτη αξιόλογη φάση, με τον Ρουκουνάκη να βλέπει τον Ορτέγκα μακριά από την εστία του και να δοκιμάζει το σουτ από τη μεσαία γραμμή. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, ωστόσο, επέστρεψε εγκαίρως και μπλόκαρε χωρίς να ανησυχήσει.

Λίγο αργότερα, ο Αντόνισε επιχείρησε σέντρα-γύρισμα από την αριστερή πλευρά, με τον Σαγάλ να εκτελεί από το ύψος του πέναλτι. Η προσπάθειά του, όμως, σταμάτησε στα σώματα των αμυνόμενων.

Ο Ολυμπιακός απείλησε για πρώτη φορά στο 14’. Ο Φρόιλερ προώθησε την μπάλα μέχρι την περιοχή των γηπεδούχων και πάσαρε στον Τσικίνιο, ο οποίος, αν και βρέθηκε σε καλή θέση, έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

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Πέντε λεπτά αργότερα, η Κηφισιά έφτασε μια ανάσα από το 1-0. Ο Πόμπο εκτέλεσε με έξυπνο τρόπο το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Ζολιμπουά πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ορτέγκα αντέδρασε άμεσα και απομάκρυνε.

Με την πάροδο του χρόνου, οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να αποκτούν τον έλεγχο και στο 33’ έχασαν σπουδαία ευκαιρία. Μετά το γύρισμα του Πέντερσεν, ο Τσικίνιο επιχείρησε να εκτελέσει με τη μία από διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή, όμως ο Ραμίρεζ πραγματοποίησε εξαιρετική απόκρουση.

Η Κηφισιά απείλησε ξανά λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 44ο λεπτό, ο Τσικίνιο έκανε σοβαρό λάθος έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, ο Ρουκουνάκης πήρε την κατοχή και τροφοδότησε τον Χριστόπουλο. Εκείνος βρέθηκε απέναντι από τον Ορτέγκα και πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών κράτησε ανέπαφη την εστία του με εντυπωσιακή επέμβαση.

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Άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός με Ρόκα

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν μόλις 21 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μετά τη σέντρα της Κηφισιάς, ο Ζότα Σίλβα πίεσε και έκλεψε την μπάλα από τον Πόμπο, προτού γυρίσει προς τον Τσικίνιο. Ο τελευταίος άφησε έξυπνα την μπάλα να φτάσει στον Ρόκα και ο Ισπανός με ψύχραιμο πλασέ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Ραμίρεζ για το 0-1.

Η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση, καθώς μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών δημιούργησαν πολύ σημαντικές ευκαιρίες, παρά το γκολ που είχαν δεχθεί.

Στο 53’, ο Σόουζα έβγαλε τον Χριστόπουλο σε θέση βολής μέσα στην περιοχή. Ο επιθετικός της Κηφισιάς απέφυγε με εντυπωσιακή προσποίηση τον αντίπαλό του, αλλά το τελείωμά του απέναντι στον Ορτέγκα πέρασε εκτός εστίας.

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Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Πόμπο επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού να επεμβαίνει ξανά αποτελεσματικά.

Γκολ ο Μάριους, «θρίλερ» το φινάλε

Ο Ολυμπιακός έφτασε και σε δεύτερο τέρμα στο 71′, όταν ο Μάριους, μόλις οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο σκόραρε για το 0-2. Πιο συγκεκριμένα, ο επιθετικός του Ολυμπιακού έπιασε την κεφαλιά μετά το κόρνερ του Τσικίνιο, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Ωστόσο το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό «θρίλερ». Στο 80ο λεπτό, οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ που αναζητούσαν. Ο Κυριόπουλος έβγαλε κάθετη πάσα προς τον Εμπουλά και εκείνος με κοντινό πλασέ νίκησε τον Ορτέγκα, μειώνοντας σε 1-2.

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Στο 86’, ο Πόμπο δοκίμασε εκ νέου την τύχη του με χαμηλό σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα, όμως, προσέκρουσε στο δοκάρι και απομακρύνθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου.

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Τρία λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός απείλησε από στατική φάση. Ο Φορτούνης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μάριους πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ραμίρεζ αντέδρασε εντυπωσιακά και απέτρεψε το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων.

Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει και στο 90’ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Εμπουλά σέντραρε από τη δεξιά πλευρά και ο Σόουζα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Ωστόσο, η τελευταία λέξη ανήκε στον Ολυμπιακό. Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Φρόιλερ πέρασε κάθετη πάσα στον Μαρτίνς, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής νίκησε τον Ραμίρεζ και διαμόρφωσε το τελικό 2-3.

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Κηφισιά: Ραμίρεζ, Μάνσο, Φαν Άιμα, Αμπάντα (69′ Πολυκράτης), Ζολιμπουά, Μπένι (76′ Κυριόπουλος), Ρουκουνάκης, Πόμπο, Σαγκάλ (76′ Εμπουλά), Αντόνισε (42′ Σόουζα), Χριστόπουλος (69′ Θεοδωρίδης)

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (63′ Έσε), Τσικίνιο (79′ Σα), Ρόκα, Ζότα Σίλβα (79′ Φορτούνης), Γιάρεμτσουκ (63′ Μάριους)

Δείτε εικόνες:

EUROKINISSI – Κηφισιά – Ολυμπιακός