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Ο Ντέσερς άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο σαράντα τέταρτο λεπτό, ενώ ο Ντε Φράι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο Λιβάι Γκαρσία πέτυχε το τρίτο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο εξηκοστό λεπτό, αιφνιδιάζοντας τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Ο Τεττέη διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο εξηκοστό έβδομο λεπτό με εντυπωσιακό σουτ από δύσκολη πλάγια θέση, ολοκληρώνοντας την κυριαρχία των φιλοξενούμενων.

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Ο Παναθηναϊκός «απάντησε» μετά την προ τριών ημερών ήττα του στη Δανία, με ένα εμφατικό 4-0 επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League και αύξηση τις αποστάσεις του απ’ τους διώκτες του λίγο πριν απ’ τους αγώνες Άρης-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» είχαν πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές κι έφτασαν στη νίκη χάρις στα τέρματα των Ντέσερς (44’ πέναλτι), Ντε Φράι (49’), Λιβάι Γκαρσία (60’) και Τεττέη (67’).

Μετά τα πρώτα 20 λεπτά όπου οι δύο ομάδες έψαχναν τα… πατήματά τους στο βροχερό γήπεδο, ο Ατρόμητος απείλησε για πρώτη φορά στο 24’. Ο Τσούμπερ εκτέλεσε απευθείας φάουλ απ’ τον άξονα, με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

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Δύο λεπτά αργότερα, ο Φαν Ντρόνγκελεν έβγαλε βαθιά μπαλιά προς τον Τεττέη, ο οποίος απέφυγε τον Μάγκνουσον κι έπεσε στην περιοχή. Ο διαιτητής Τσέτσιλας υπέδειξε αρχικά πέναλτι, ωστόσο ο VAR Πολυχρόνης τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ. Μετά το on field review, ο ρέφερι ανακάλεσε την απόφασή του κι έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι.

Στο 31’ οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά στο γκολ. Έπειτα από διαδοχικές κόντρες σε προσπάθεια του Ταμπόρδα, η μπάλα στρώθηκε στον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος επιχείρησε να πλασάρει, αλλά ο Παπαδόπουλος παρενέβη έγκαιρα και παραχώρησε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, με τον Ντέσερς να περνά τον Μουτουσαμί, αλλά το «σκαφτό» τελείωμά του πάνω απ’ τον Χουτεσιώτη δεν βρήκε στόχο.

Η πίεση των «πράσινων» έφερε αποτέλεσμα λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 42’, σε σέντρα του Λιβάι Γκαρσία, ο Μάγκνουσον βρήκε την μπάλα με το χέρι κι ο Τσέτσιλας καταλόγισε πέναλτι. Ο Ντέσερς εκτέλεσε εύστοχα απ’ την άσπρη βούλα στο 44’, ανοίγοντας το σκορ για τον Παναθηναϊκό (1-0).

Η επιστροφή από τα αποδυτήρια βρήκε τον Παναθηναϊκό σε… καταιγιστική διάθεση. Στο 48’, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κάνγκουα, ο Ντε Φράι πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 2-0.

Οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο και στο 60’ έδωσαν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη διαφορά τους με τον Ατρόμητο. Ο Κάνγκουα κέρδισε φάουλ σε μακρινή απόσταση απ’ την εστία, ο Λιβάι Γκαρσία ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ αιφνιδίασε τον Χουτεσιώτη, κάνοντας το 3-0 και «καθάρισε» ουσιαστικά την υπόθεση της νίκης.

Επτά λεπτά αργότερα (67’), ο Ανδρέας Τεττέη πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ με εντυπωσιακό τρόπο. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού εκτέλεσε με εξαιρετικό σουτ από ιδιαίτερα δύσκολη, πλάγια θέση και πέτυχε το 4-0.

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Η επιθετική δραστηριότητα των «πράσινων» συνεχίστηκε και στο 75’. Ο Τεττέη συνεργάστηκε με τον Ραστόντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη φάση με δυνατό σουτ. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε άουτ, ενώ στο 78’ το απευθείας κόρνερ του Σαλάχ-Εντίν βρήκε το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Καστοριάς)

Κίτρινες: 11’ Μουντές, 45’+3’ Σερζίνιο –

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Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (46’ Λύρατζης), Μήτογλου, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Γκαρσία, Μουτουσαμί (65’ Τσιγγάρας), Καραμάνης (46’ Οφόρι), Σερζίνιο (65’ Νούνιες), Τσούμπερ, Περέα (77’ Τσαντίλας).

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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά (71’ Κοντούρης), Κάνγκουα (77’ Τσιριβέγια), Λιβάι Γκαρσία (65’ Γιάγκουσιτς), Ταμπόρδα (71’ Κρίστιανσεν), Τεττέη, Ντέσερς (74’ Ραστόντερ).