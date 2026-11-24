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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βαλένθια με 86-83 στην έδρα της ισπανικής ομάδας μετά από έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αγώνα.
- Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα πετυχαίνοντας ένα καθοριστικό τρίποντο στην εκπνοή της αναμέτρησης.
- Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, παρά την έντονη πίεση και την αντεπίθεση των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο.
- Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται συνεχώς στο σκορ.
Με ένα ασύλληπτο buzzer-beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τεράστια νίκη με 86-83 σε βάρος της Βαλένθια, έπειτα από ένα σπουδαίο παιχνίδι στη “Roig Arena”.
Ο Μπόνγκα πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα (0-2), ενώ η Βαλένθια χρειάστηκε δύο λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό με τον Σακό (2-4). Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό και με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μπρουκς προηγήθηκαν με 12-8. Ο Οετσκόφσκι έκανε το 17-10, με τον Ναν να δίνει “ανάσα” στον Παναθηναϊκό με γκολ-φάουλ (17-13). Οι “πράσινοι” κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα με τον Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος διαμόρφωσε το 19-19 του πρώτου δεκαλέπτου.
Ο Ερνανγκόμεθ με τρίποντο έδωσε προβάδισμα τεσσάρων πόντων στην ομάδα του (21-25), ο Γκουέι έβαλε ξανά μπροστά τη Βαλένθια, αλλά οι παίκτες του Ομπράντοβιτς έπιασαν πολύ υψηλή απόδοση και έφτασαν δύο φορές στο +5, αμφότερες με “δράστη” τον Γιαμπουσέλε (28-33, 34-39). Με αυτήν τη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε και το πρώτο μέρος (34-39), έπειτα από καλάθι του Σορτς.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με την ίδια διάθεση και στο δεύτερο ημίχρονο, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι, ξεφεύγοντας στους εννέα με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις (36-45). Από εκείνο το σημείο, όμως, η Βαλένθια πραγματοποίησε τρομερό “ξέσπασμα” με… μπορστάρηδες τους Σορτς και Μίροτιτς και έτρεξε σερί 14-0, με το τρίποντο του Μαυροβούνιου να “γράφει” το 49-45. Το τάιμ-άουτ του Ομπράντοβιτς και το καλάθι του Λεσόρ διέκοψαν αυτό το σερί (49-47) και λίγο αργότερα ο Ναν με σουτ από τη γωνία μείωσε στον πόντο (52-51). Ο Ερνανγκόμεθ έβαλε για λίγο μπροστά τους “πράσινους”, καθώς ο Κάρντενας με τρίποντο έκανε το 55-53. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε πολύ δυναμικά το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Ναν να “ζεσταίνεται” και να σκοράρει για το 57-61 και τον Ρογκαβόπουλο να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 57-64, πριν ο Τέιλορ μειώσει με βολές σε 59-64.
Ρογκαβόπουλος και Ερνανγκόμεθ ευστόχησαν σε σπουδαία μακρινά σουτ για το 59-67 και το 62-70 αντίστοιχα, με τη Βαλένθια να μην το βάζει κάτω και να παλεύει για την επιστροφή της, πλησιάζοντας στους τέσσερις (68-72) και στη συνέχεια στους δύο με τον Σορτς (70-72). Ο Κάρντενας με βολές ισοφάρισε σε 72-72, κερδίζοντας μάλιστα το τέταρτο φάουλ του Ναν, ενώ ο Σακό έδωσε προβάδισμα στη Βαλένθια (74-72). Ο Γκραντ ισοφάρισε και ο Ρογκαβόπουλος σκόραρε για το 75-76, με τον Κάρντενας να απαντά (77-76). Ο Γιαμπουσέλε έβαλε δύο βολές (78-79) με τον Σακό να καρφώνει για το 79-78 στο 38΄. Ο Παναθηναϊκός μπήκε μπροστά με βολές του Γκραντ (79-80) με τον Μπρουκας να απαντά κάνοντας το 81-80.
Ο Σορτς διαμόρφωσε το 83-80 αλλά οι “πράσινοι” είχαν τον τελευταίο λόγο, με τον Ναν να ισοφαρίζει με τρίποντο σε 83-83 και τον Χέιζ-Ντέιβις να πετυχαίνει το αδιανόητο buzzer-beater για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-39, 59-64,