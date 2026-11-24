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Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα πετυχαίνοντας ένα καθοριστικό τρίποντο στην εκπνοή της αναμέτρησης.

Οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, παρά την έντονη πίεση και την αντεπίθεση των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται συνεχώς στο σκορ.

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Με ένα ασύλληπτο buzzer-beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τεράστια νίκη με 86-83 σε βάρος της Βαλένθια, έπειτα από ένα σπουδαίο παιχνίδι στη “Roig Arena”.

Ο Μπόνγκα πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα (0-2), ενώ η Βαλένθια χρειάστηκε δύο λεπτά για να ανοίξει λογαριασμό με τον Σακό (2-4). Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό και με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μπρουκς προηγήθηκαν με 12-8. Ο Οετσκόφσκι έκανε το 17-10, με τον Ναν να δίνει “ανάσα” στον Παναθηναϊκό με γκολ-φάουλ (17-13). Οι “πράσινοι” κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα με τον Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος διαμόρφωσε το 19-19 του πρώτου δεκαλέπτου.

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Ο Ερνανγκόμεθ με τρίποντο έδωσε προβάδισμα τεσσάρων πόντων στην ομάδα του (21-25), ο Γκουέι έβαλε ξανά μπροστά τη Βαλένθια, αλλά οι παίκτες του Ομπράντοβιτς έπιασαν πολύ υψηλή απόδοση και έφτασαν δύο φορές στο +5, αμφότερες με “δράστη” τον Γιαμπουσέλε (28-33, 34-39). Με αυτήν τη διαφορά υπέρ του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε και το πρώτο μέρος (34-39), έπειτα από καλάθι του Σορτς.



Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με την ίδια διάθεση και στο δεύτερο ημίχρονο, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι, ξεφεύγοντας στους εννέα με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις (36-45). Από εκείνο το σημείο, όμως, η Βαλένθια πραγματοποίησε τρομερό “ξέσπασμα” με… μπορστάρηδες τους Σορτς και Μίροτιτς και έτρεξε σερί 14-0, με το τρίποντο του Μαυροβούνιου να “γράφει” το 49-45. Το τάιμ-άουτ του Ομπράντοβιτς και το καλάθι του Λεσόρ διέκοψαν αυτό το σερί (49-47) και λίγο αργότερα ο Ναν με σουτ από τη γωνία μείωσε στον πόντο (52-51). Ο Ερνανγκόμεθ έβαλε για λίγο μπροστά τους “πράσινους”, καθώς ο Κάρντενας με τρίποντο έκανε το 55-53. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε πολύ δυναμικά το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Ναν να “ζεσταίνεται” και να σκοράρει για το 57-61 και τον Ρογκαβόπουλο να βάζει μεγάλο τρίποντο για το 57-64, πριν ο Τέιλορ μειώσει με βολές σε 59-64.



Ρογκαβόπουλος και Ερνανγκόμεθ ευστόχησαν σε σπουδαία μακρινά σουτ για το 59-67 και το 62-70 αντίστοιχα, με τη Βαλένθια να μην το βάζει κάτω και να παλεύει για την επιστροφή της, πλησιάζοντας στους τέσσερις (68-72) και στη συνέχεια στους δύο με τον Σορτς (70-72). Ο Κάρντενας με βολές ισοφάρισε σε 72-72, κερδίζοντας μάλιστα το τέταρτο φάουλ του Ναν, ενώ ο Σακό έδωσε προβάδισμα στη Βαλένθια (74-72). Ο Γκραντ ισοφάρισε και ο Ρογκαβόπουλος σκόραρε για το 75-76, με τον Κάρντενας να απαντά (77-76). Ο Γιαμπουσέλε έβαλε δύο βολές (78-79) με τον Σακό να καρφώνει για το 79-78 στο 38΄. Ο Παναθηναϊκός μπήκε μπροστά με βολές του Γκραντ (79-80) με τον Μπρουκας να απαντά κάνοντας το 81-80.

Ο Σορτς διαμόρφωσε το 83-80 αλλά οι “πράσινοι” είχαν τον τελευταίο λόγο, με τον Ναν να ισοφαρίζει με τρίποντο σε 83-83 και τον Χέιζ-Ντέιβις να πετυχαίνει το αδιανόητο buzzer-beater για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-39, 59-64,