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Οι Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ ηγήθηκαν επιθετικά της ομάδας, εξασφαλίζοντας μια διαφορά ασφαλείας από το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Η κυριαρχία των γηπεδούχων επέτρεψε στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα να πραγματοποιήσει αλλαγές στο τελευταίο δεκάλεπτο, το οποίο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για το τελικό αποτέλεσμα.

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Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπάσκετ υψηλού επιπέδου, διέλυσε την Ντουμπάι και επέστρεψε στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα την προηγούμενη αγωνιστική.

Τόσο ο Εβάν Φουρνιέ (28π.) όσο και ο Σάσα Βεζένκοφ (6/6 δίποντα) ήταν καθοριστικοί και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ να επιστρέψουν, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι από την τρίτη περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός έκανε το 8-3 για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

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Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός έδειξε από τα πρώτα λεπτά τις επιθετικές του διαθέσεις, με τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ να πετυχαίνουν μαζί 11 πόντους και να οδηγούν την ομάδα τους στο 13-9, την ώρα που η Ντουμπάι είχε ξεκινήσει με 3/4 τρίποντα.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης στην συνέχεια, με τον Τζόζεφ να βρίσκει για πρώτη φορά τον δρόμο προς το καλάθι και να ανεβάζει το σκορ στο 17-11, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 25-18.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση. Η Ντουμπάι, ωστόσο, προσπαθούσε να μείνει κοντά στο σκορ, με τον Πετρούσεφ να αξιοποιεί τις ευκαιρίες του μέσα από τη ρακέτα, διαμορφώνοντας το 33-26.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίρασε τη δεύτερη ασίστ του στον Τζόουνς, με τη διαφορά να φτάνει για πρώτη φορά στο +11 (37-26, 15). Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια να επιστρέψουν στο ματς και με τους Οκόμπο και Ράιτ να δίνουν λύσεις επιθετικά μείωσαν σε 40-33.

Ο Φουρνιέ συνέχισε να εκτελεί με συνέπεια από την περιφέρεια, ευστοχώντας σε ακόμη ένα τρίποντο και φτάνοντας τους 13 πόντους, με τον Ολυμπιακό να αποκτά για πρώτη φορά προβάδισμα 14 πόντων (51-37). Οι Πειραιώτες έκλεισαν ιδανικά το πρώτο ημίχρονο, βγάζοντας μία ακόμη άμυνα και βρίσκοντας καλάθι στον αιφνιδιασμό με τον Εντζάι, για το 57-43.

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Κυρίαρχος Ολυμπιακός με ωραίο μπάσκετ

Η επιστροφή από τα αποδυτήρια βρήκε τον Φουρνιέ να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Ο Γάλλος πέτυχε πέντε διαδοχικούς πόντους, έφτασε τους 19 και ο Ολυμπιακός διατήρησε σημαντική απόσταση από την αντίπαλό του, προηγούμενος με 64-48.

Ένα ακόμη μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ και ένα δύσκολο καλάθι του Τζόζεφ έφεραν τη διαφορά στους 20 πόντους (69-49, 24′), με την Ντουμπάι να αδυνατεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Στη συνέχεια ήταν η σειρά του Βεζένκοφ να αναλάβει δράση, προσφέροντας λύσεις με μεγάλα σουτ αλλά και ένα εντυπωσιακό μπλοκ. Οι «ερυθρόλευκοι» εκτόξευσαν τη διαφορά στο +27 (78-53), ενώ το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει επιβάλει πλήρως την κυριαρχία του και να προηγείται με 88-56.

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Η τελευταία περίοδος είχε ουσιαστικά διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς οι Πειραιώτες είχαν αποκτήσει διαφορά 34 πόντων (92-58), με τον προπονητή των Πειραιωτών να κάνει αρκετό rotation, ξεκουράζοντας τους βασικούς του παίκτες. Στην συνέχεια δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στις νίκες, προσφέροντας αρκετό θέαμα σε όσους βρέθηκαν στα Λιόσια.

Ρεκόρ Βεζένκοφ

Μια ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού έζησε το βράδυ της Πέμπτης ο Σάσα Βεζένκοφ, καθώς ο Βούλγαρος άσος ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ των «ερυθρόλευκων» στην Ευρωλίγκα, αφήνοντας πίσω του τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο 31χρονος φόργουορντ χρειάστηκε μόλις το πρώτο του εύστοχο καλάθι στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι στη Sunel Arena για να φτάσει τους 3.553 πόντους με τη φανέλα των Πειραιωτών και να προσπεράσει κατά έναν πόντο τον εμβληματικό «Kill Bill».

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Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως ο Βεζένκοφ πέτυχε αυτό το ιστορικό επίτευγμα έχοντας αγωνιστεί σε 30 λιγότερα παιχνίδια από τον θρυλικό πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού.

HISTORY MADE!



Sasha Vezenkov becomes @Olympiacos_BC’s all-time leading EuroLeague scorer, surpassing the legendary V. Spanoulis 🤩 pic.twitter.com/mSYd4t4QtV Advertisement November 12, 2026

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 57-43, 88-56, 101-72

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