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Με αυτή τη νίκη, οι πράσινοι έφτασαν το ρεκόρ τους στο 8-2 και ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογικής κατάταξης.

Κορυφαίοι για την ελληνική ομάδα ήταν ο Κέντρικ Ναν με 33 πόντους και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος σημείωσε 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες του επιπλέον πενταλέπτου, καθώς οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

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Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σημαντική νίκη από την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας στην παράταση με 115-112 και έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν (33π.) και Ματίας Λεσόρ (20 πόντοι, 9 ριμπάουντ).

Οι «πράσινοι» είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ήταν καλύτεροι από την Ρεάλ Μαδρίτης και μετά από αυτό το αποτέλεσμα στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-2.

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Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εξαιρετικό ξεκίνημα, παρουσιάζοντας πολύ καλή εικόνα στην πρώτη περίοδο. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μπήκε εντυπωσιακά, σημειώνοντας οκτώ πόντους με δύο εύστοχα τρίποντα, ενώ η παρουσία του Κώστα Σλούκα στο παρκέ έδωσε ακόμη μεγαλύτερη οργάνωση στην επίθεση των «πράσινων». Με τον αρχηγό τους να μοιράζει πέντε ασίστ και να καταγράφει δύο κλεψίματα χωρίς κανένα λάθος, οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα 24-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και τον Σλούκα να καθοδηγεί ιδανικά τους συμπαίκτες του, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο +15 (23-38). Από την πλευρά της, η Ρεάλ, παρά τις απουσίες των Μαλεντόν και Καμπάτσο, έβρισκε επιθετικές λύσεις και δεν επέτρεπε στους αντιπάλους της να ξεφύγουν περισσότερο.

«Πύργος» Λεσόρ

Η Ρεάλ βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο παιχνίδι, με τον Φελίζ να σημειώνει 10 πόντους και τον Τζόουνς να δίνει σημαντικές μάχες κοντά στο καλάθι. Οι Μαδριλένοι κυριάρχησαν στο δεύτερο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 30-27, εκμεταλλευόμενοι τα αμυντικά κενά του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι», πάντως, είχαν τις δικές τους απαντήσεις στην επίθεση, με τον Ματίας Λεσόρ να αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς. Ο Γάλλος σέντερ είχε ήδη φτάσει τους εννέα πόντους στο πρώτο ημίχρονο, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση και κερδίζοντας τις περισσότερες μονομαχίες του.

Η αποχώρησή του από το παρκέ επηρέασε αισθητά την εικόνα της ομάδας, η οποία άρχισε να υποπίπτει σε διαδοχικά λάθη, δίνοντας την ευκαιρία στη Ρεάλ να πλησιάσει.

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Το τρίτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε μια συναρπαστική επιθετική μονομαχία, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν συνεχώς λύσεις και να εναλλάσσονται στα καλά διαστήματα. Ο Φρανσίσκο συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει στην πρώτη περίοδο, φτάνοντας τους 14 πόντους στο παιχνίδι.

Πολύτιμη ήταν και πάλι η συνεισφορά του Λεσόρ, ωστόσο, η Ρεάλ δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να διατηρήσει τον έλεγχο της αναμέτρησης. Οι Τζόουνς και Αμπάλντε ανέλαβαν δράση στο τελευταίο κομμάτι της περιόδου, με τον Ισπανό να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό buzzer-beater και να μειώνει τη διαφορά στον έναν πόντο.

Η Ρεάλ έστειλε το ματς στην παράταση

Το τελευταίο δεκάλεπτο άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Κέντρικ Ναν ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα. Η Ρεάλ, όμως, είχε άμεση απάντηση μέσω του Αμπάλντε, ο οποίος βρισκόταν σε εξαιρετική βραδιά. Με 18 προσωπικούς πόντους, ο Ισπανός έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους με 85-84 (34′).

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Στην συνέχεια οι «πράσινοι» βρέθηκαν ξανά μπροστά με τρεις πόντους (87-84), έπειτα από ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Ταβάρες. Σε εκείνο το σημείο, ωστόσο, ο Ναν ανέλαβε να αλλάξει τις ισορροπίες. Ο Αμερικανός γκαρντ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, έφτασε τους 17 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο +4 (87-91), τρία λεπτά πριν από το τέλος.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ μέχρι την εκπνοή. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να περιορίσει την τελευταία επίθεση των γηπεδούχων και ο Φελίζ βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει σε 101-101, μόλις εννέα δέκατα πριν από τη λήξη. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση, με τον Ναν να έχει ήδη σημειώσει 31 πόντους και τον Φελίζ να φτάνει τους 18, πίσω από τον Αμπάλντε, ο οποίος είχε πετύχει ρεκόρ καριέρας με 23 πόντους.

Το «καθάρισε» στην παράταση ο Παναθηναϊκός

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ. Ο Ναν ανέλαβε και πάλι δράση και με δικό του καλάθι έφερε το παιχνίδι στα ίσα (105-105) στο 42ο λεπτό. Αρκετά σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Λεσόρ, με τον Γάλλο να βάζει κρίσιμα καλάθια, φτάνοντας τους 20 πόντους και μαζεύοντας 9 ριμπάουντ.

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Λίγο πριν το φινάλε ο Παναθηναϊκός είχε εδραιώσει το προβάδισμα και στην συνέχεια δεν άλλαξε κάτι, με το «τριφύλλι» να επιστρέφει στις νίκες μετά την ήττα από την Εφές.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 48-51, 71-73, 101-101, 112-115 (παράταση)

Δείτε εικόνες:

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