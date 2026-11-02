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Μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Euroleague, ανάμεσα σε Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα, με την Παρτιζάν να επικρατεί με 85-82 στην παράταση.

Έτσι αυτό το παιχνίδι είχε και «τρίτο» ημίχρονο με την Euroleague να τιμωρεί τις δύο ομάδες για όλα όσα συνέβησαν στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Ο Ερυθρός Αστέρας θα κληθεί να πληρώσει 115.00 ευρώ, ενώ απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών του σε πέντε εκτός έδρας αναμετρήσεις.

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Η ποινή του επιβλήθηκε για περιστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια, χρήση λέιζερ, ρίψη αντικειμένων, προσβλητική συμπεριφορά και εισβολή φιλάθλων στο παρκέ.

Στην Παρτιζάν επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 49.000 ευρώ για χρήση πυροτεχνημάτων, λέιζερ, ρίψη αντικειμένων και είσοδο οπαδών στον αγωνιστικό χώρο.