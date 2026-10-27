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Με τη νέα ανάθεση το εμιράτο θα έχει φιλοξενήσει τη διοργάνωση τρεις φορές μέσα σε πέντε χρόνια συνολικά.

Η συνεργασία ενισχύει τη θέση του Άμπου Ντάμπι ως διεθνή αθλητικό προορισμό στο πλαίσιο της τουριστικής του στρατηγικής.

Οι ημιτελικοί της τρέχουσας διοργάνωσης ορίστηκαν για τις 28 Μαΐου ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου.

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Το Άμπου Ντάμπι αναλαμβάνει και επίσημα την διεξαγωγή των Final Four του 2027 και του 2029 της Euroleague, με τους ημιτελικούς για την φετινή σεζόν να έχουν οριστεί για τις 28 Μαΐου, ενώ ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου.

Παράλληλα, το Άμπου Ντάμπι εξασφάλισε τη φιλοξενία της διοργάνωσης και για το 2029, ενισχύοντας την παρουσία του στον διεθνή αθλητικό χάρτη.

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Με τις νέες αναθέσεις, το εμιράτο θα έχει διοργανώσει το Final Four της EuroLeague τρεις φορές μέσα σε διάστημα πέντε ετών, καθώς είχε φιλοξενήσει την τελική φάση της διοργάνωσης και το 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η επιστροφή του Final Four αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πολυετή συνεργασία του DCT Abu Dhabi με τη Euroleague Basketball, η οποία πραγματοποιείται με τη διαμεσολάβηση της IMG, στρατηγικού συνεργάτη της διοργάνωσης, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του εμιράτου ως διεθνώς αναγνωρισμένου προορισμού για κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Experience Abu Dhabi διατηρεί τον ρόλο του βασικού συνεργάτη των διοργανώσεων της Euroleague Basketball και του χορηγού παρουσίασης του Final Four της EuroLeague. Η προβολή του προορισμού ενσωματώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, μέσω της σήμανσης στα γήπεδα, των τηλεοπτικών μεταδόσεων και των εμφανίσεων των ομάδων.

Η συνεργασία αποτυπώνει, παράλληλα, τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (MENA). Τη σεζόν 2025-26, η πρώτη παρουσία της Dubai Basketball στην EuroLeague συνέβαλε στην καταγραφή συνολικής τηλεοπτικής απήχησης 19,57 εκατομμυρίων θεατών στην περιοχή MENA, μέσω του τηλεοπτικού συνεργάτη της Euroleague Basketball, Dubai TV.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι της περιοχής είχαν ακόμη μία ευκαιρία να παρακολουθήσουν μπάσκετ υψηλού επιπέδου, με τη διεξαγωγή του πρώτου SuperCup της Euroleague Basketball στο Άμπου Ντάμπι, τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στη στρατηγική τουρισμού του Άμπου Ντάμπι για το 2030, η οποία έχει ως στόχο την αύξηση των επισκεπτών κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με το 2023, τη δημιουργία 178.000 νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς του τουρισμού και των ταξιδιών στο ΑΕΠ, από περίπου 49 δισεκατομμύρια ντιράμ το 2023 σε 90 δισεκατομμύρια ντιράμ ετησίως έως το 2030.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ΕΔΩ, ώστε να λαμβάνουν τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague του 2027, με την παρουσίαση της Experience Abu Dhabi».