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Με δύο προβλήματα τραυματισμών και περίπου 20 ημέρες εκτός παρκέ θα χρειαστεί να πορευτεί ο Ολυμπιακός, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας στη Euroleague. Ο Γάλλος γκαρντ έχει υποστεί αιμάτωμα στον αριστερό ώμο, αλλά και διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο.

Η επιβάρυνση του Φουρνιέ ήταν μεγάλη κατά την πρόσφατη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague στην Ισπανία, όπου αγωνίστηκε απέναντι στη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα, σε δύο αναμετρήσεις που κρίθηκαν στην παράταση. Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα, έγινε σαφές πως τα προβλήματα τραυματισμών δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει άμεσα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

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Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται αντιμέτωπος και με την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος παραμένει εκτός ομάδας μέχρι να ληφθεί απόφαση από τη διοίκηση για το ζήτημα που προέκυψε μετά την ανάρτησή του στα social media, ενώ αμφίβολος για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15) είναι και ο Μοντέρο (διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμικη κάκωση αριστερού γόνατος).