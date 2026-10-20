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Ο αθλητής υπογράμμισε ότι οι δημόσιες αντεγκλήσεις των διοικήσεων επηρεάζουν αρνητικά το άθλημα, ενώ σχολίασε αρνητικά τη δημόσια αντίδραση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γάλλος παίκτης εξέφρασε τον σεβασμό του προς τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα, τονίζοντας πως η έντονη συμπεριφορά του κατά τους αγώνες πηγάζει αποκλειστικά από το πάθος του.

Παράλληλα, ο Φουρνιέ εξήρε την προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα.

Σχετικά με την πορεία της καριέρας του, ο μπασκετμπολίστας τόνισε ότι η επιτυχία του αποτελεί συνδυασμό σκληρής δουλειάς, οικογενειακής στήριξης, σωστής καθοδήγησης και ευνοϊκών συγκυριών.

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Ο Εβάν Φουρνιέ δεν μάσησε τα λόγια του για την αντιπαλότητα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Pick n Roll» του Magenta TV. Ο Γάλλος άσος μίλησε για τις εντάσεις που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των δύο συλλόγων, τον ρόλο των διοικήσεων, αλλά και την προσωπική του στάση απέναντι στους Γάλλους παίκτες του «τριφυλλιού».

«Είναι κόκκινο εναντίον πράσινου», εξήγησε, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά τις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με τους συμπατριώτες του στον Παναθηναϊκό, δεν θεωρεί σωστό να βγαίνουν μαζί κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Όπως ανέφερε, η απόλυτη αφοσίωσή του στον Ολυμπιακό δεν του επιτρέπει να συνδυάζει την προσωπική φιλία με την έντονη αντιπαλότητα που συνοδεύει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των δύο ομάδων.

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Ο 34χρονος μπασκετμπολίστας αναφέρθηκε και στις συγκρούσεις μεταξύ των διοικήσεων, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά των ηγεσιών επηρεάζει αναπόφευκτα παίκτες και φιλάθλους. Παρότι αναγνώρισε ότι οι μεγάλες αντιπαλότητες αποτελούν σημαντικό στοιχείο του ελληνικού πρωταθλήματος, προειδοποίησε ότι οι δημόσιες αντεγκλήσεις και οι κινήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να βλάψουν την εικόνα του αθλήματος. Μάλιστα, εξέφρασε τη λύπη του για την απουσία φιλάθλων από το Super Cup, τονίζοντας ότι χάθηκε η ευκαιρία να αναδειχθεί η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα των ελληνικών γηπέδων.

Ο Φουρνιέ τοποθετήθηκε, επίσης, για την υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά την αντίδραση του συμπαίκτη του στα social media. Παραδέχθηκε ότι αιφνιδιάστηκε από την κίνησή του και υπογράμμισε ότι οι διαφωνίες πρέπει να αντιμετωπίζονται στο εσωτερικό της ομάδας, όχι δημόσια. «Είμαι σίγουρος ότι ο Ντόρσεϊ έχει μετανιώσει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενότητα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σεζόν.

Ιδιαίτερα θερμά ήταν τα λόγια του για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Γάλλος σταρ εξήγησε ότι η ένταση που εμφανίζει ο προπονητής κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν αντικατοπτρίζει την καθημερινή του συμπεριφορά. Αντίθετα, τον περιέγραψε ως έναν πράο άνθρωπο που ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τους παίκτες του, αποδίδοντας τις έντονες αντιδράσεις του στο πάθος του για τον Ολυμπιακό.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, με τους οποίους, όπως είπε, έχει αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του στο σπίτι του Γιώργου Αγγελόπουλου στη Μύκονο, ενώ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος και η σύζυγός του τον επισκέφθηκαν στην Πάρο το καλοκαίρι. Συγκρίνοντας την εμπειρία του στην Ελλάδα με εκείνη στο NBA, σημείωσε ότι οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού έχουν πιο άμεση παρουσία, χωρίς να παρεμβαίνουν στη δουλειά του προπονητή και των στελεχών.

Τέλος, σε μια πιο προσωπική στιγμή της συνέντευξης, ο Φουρνιέ απάντησε στον πατέρα του, ο οποίος αμφισβήτησε ότι η επιτυχημένη πορεία του οφείλεται στην τύχη. Ο Γάλλος αναγνώρισε τη σημασία της σκληρής δουλειάς, αλλά επέμεινε ότι η οικογενειακή στήριξη, οι προπονητές που τον εμπιστεύτηκαν, η υγεία του και οι σωστές συγκυρίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του. «Πρέπει να είσαι έτοιμος να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν», ήταν το μήνυμά του.