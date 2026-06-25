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Ο Εβάν Φουρνιέ έγινε για ακόμα μία φορά viral χάρη στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας αυτήν την φορά ένα βίντεο από τις διακοπές του στην Μήλο.

Ο Γάλλος αστέρας του Ολυμπιακού εμφανίζεται σε χαλαρές στιγμές από το σκάφος του και βρίσκεται εντελώς σε κλίμα καλοκαιριού. Στο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, ο Φουρνιέ φαίνεται με το κινητό στο χέρι βάζοντας την μουσική που του αρέσει.

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Τι επέλεξε; Τη γνωστή επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, το κομμάτι «Νοικιάστηκε», που έχει γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της τέταρτης Euroleague.