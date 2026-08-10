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Ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν εμφανίστηκαν στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το γεγονός ότι αποβίβασαν τουρίστες στο Σαρακήνικο της Μήλου για να κάνουν μπάνιο, ζητώντας ολιγοήμερη παράταση να προετοιμαστούν και αναμένονται να εμφανιστούν Τετάρτη ή Πέμπτη.

«Πάρκαραν» ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Με εντολή του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου έχει διαταχθεί κατεπείγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις του Αεροπορικού Κώδικα ή άλλες ποινικά κολάσιμες πράξεις, καθώς να ελεγθεί το σχέδιο πτήσης και ο ρόλος των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

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Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας φέρεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήδη να επεξεργάζεται τροποποιήσεις στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για τις πτώσεις με ελικόπτερο και ειδικά τις προστατευόμενες περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια περιστατικά είχαν συμβεί και στη Σαντορίνη.

Το ρεπορτάζ της ΕΡΤ αναφέρει ότι στο σχέδιο πτήσης το ελικόπτερο ήταν να προσγειωθεί στις Αλυκές Μήλου.

Τι υποστηρίζει ο χειριστής

Σύμφωνα με τον χειριστή ελικοπτέρων Τζορτζ Χιωτάκη, ο αρχικός προορισμός του ελικοπτέρου ήταν οι Αλυκές, όπως προκύπτει από το σχέδιο πτήσης που είχε κατατεθεί.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ένας χειριστής ελικοπτέρου μπορεί να αποκλίνει από το αρχικό σχέδιο πτήσης, ενώ ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον χειριστή του συγκεκριμένου ελικοπτέρου.

Όπως υποστήριξε ο χειριστής, «βρισκόταν 300 μέτρα μακριά από τον κόσμο». Ο χειριστής επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου της Μήλου και ενημέρωσε ότι αλλάζει το σχέδιο πτήσης, ζητώντας να προσγειωθεί στην περιοχή του Σαρακήνικου.

Όπως είπε ο κ. Χιωτάκης, εφόσον η συγκεκριμένη περιοχή δεν αποτελεί απαγορευμένη ζώνη, δόθηκε άδεια στον χειριστή να προσγειωθεί.

Ο ίδιος, πάντως, χαρακτήρισε την επιλογή του σημείου ιδιαίτερα προκλητική, επισημαίνοντας ότι «ήταν προκλητική αλλά όχι παράνομη».