Τραγωδία με έξι νεκρούς μετά από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων (Φωτό από βίντεο στο Χ)

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Κυριακής, έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον εναέριο χώρο του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία. Δυστυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες στα δύο σκάφη είναι νεκροί.

Η στιγμή της πρόσκρουσης και η έκρηξη

Το ένα από τα δύο ελικοπτέρων συνετρίβη στη συνοικία Ρεκρέιο, στα νοτιοδυτικά της πόλης, και εξερράγη κατά την πρόσκρουση στο έδαφος. Το σκάφος έπεσε πάνω σε έναν χώρο στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε περίπου 20 αυτοκίνητα.

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Ανάμεσα στους έξι νεκρούς βρίσκονται οι τέσσερις επιβάτες του ενός ελικοπτέρου, ο πιλότος του, καθώς και ο κυβερνήτης του δεύτερου σκάφους. Μέχρι στιγμής, οι βραζιλιάνικες αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων, ούτε πληροφορίες για την προέλευση και τον προορισμό των δύο πτήσεων.

Οι αρχές της Βραζιλίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης. Το Ρίο ντε Τζανέιρο διαθέτει πολλούς αεροδιαδρόμους που χρησιμοποιούνται καθημερινά για ιδιωτικές, τουριστικές και εταιρικές μετακινήσεις πάνω από τον κόλπο Γκουαναμπάρα και τις παραθαλάσσιες περιοχές.

🚨 URGENTE: Cinco pessoas morreram após a colisão de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu próximo ao Centro de Futebol Zico (CFZ). pic.twitter.com/O2ZBluJvah — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) June 14, 2026

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό μέσο G1, ο χώρος στάθμευσης όπου κατέπεσε το ένα ελικόπτερο ανήκει σε μια εγκαταλελειμμένη εκκλησία. Το συγκεκριμένο οικόπεδο είχε μισθωθεί από την κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων BYD για τη στάθμευση των αυτοκινήτων της

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ η κυκλοφορία στην παραλιακή λεωφόρο Αβενίδα ντας Αμέρικας διακόπηκε για λόγους ασφαλείας. Λίγες ώρες αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τα συνεργεία προχώρησαν σε ελέγχους για πιθανές διαρροές καυσίμων.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (CENIPA), το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και την προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.