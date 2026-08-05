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Οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών ερευνούν τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων και τις εντολές που δόθηκαν κατά την επιχείρηση κατάσβεσης στην Ψάθα.

Ο επιζών διερμηνέας ανέφερε ότι δεν ακούστηκε το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης, παρά την οπτική επαφή που είχαν προηγουμένως με το άλλο ελικόπτερο.

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν πλήρη δικαστική διερεύνηση, υποστηρίζοντας ότι το δυστύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα ή αστοχία στον συντονισμό.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τις καταγεγραμμένες συνομιλίες από το επιχειρησιακό κέντρο και τις μαρτυρίες των παρευρισκόμενων πυροσβεστών για να αποσαφηνίσουν τα αίτια της τραγωδίας.

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«Το ελικόπτερο δεν είχε τεχνική βλάβη» φέρεται να δήλωσαν στην κατάθεσή τους ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος οι οποίοι διασώθηκαν από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που έπαιρναν μέρος στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Ψάθα.

Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες και τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων αναμένεται να φωτίσουν τις συνθήκες της τραγωδίας τις οποίες ερευνούν οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI, οι οποίοι εστιάζουν στον συντονισμό της επιχείρησης, ποιος έδινε τις εντολές και σε ποιους απευθύνονταν.

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Από τις έως τώρα καταθέσεις δεν προέκυψε αναφορά σε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο ενδεχόμενο να απομακρύνεται σε αυτή τη φάση της έρευνας.

Τη δικαστική διερεύνηση της μοιραίας σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, ζητούν η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου Έλληνα συντονιστή, που βρήκε τραγικό θάνατο στο δυστύχημα.

«Με δεδομένο ότι έχει αναλάβει και το Ανθρωποκτονιών, για εμένα μεσολαβεί ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος συνέβαλε με πράξη παράλειψής του στο θανατηφόρο αποτέλεσμα. Εμάς στόχος μας είναι να μην εξαντληθεί η έρευνα στους δύο χειριστές του άλλου ελικοπτέρου, φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο συντονισμό των εναέριων δυνάμεων, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αν υπήρχε επίγειος ή εναέριος συντονιστής», λέει η δικηγόρος της οικογένειας.

«Η μητέρα είναι σε κατάσταση σοκ. Το ίδιο και η αδελφή του, το ίδιο και η σύζυγός του. Έχει τελειώσει την σχολή Ικάρων, ένας πολύ έμπειρος πιλότος με πάρα πολλές ώρες πτήσεις ειδικά εκπαιδευμένος σε αυτά τα ελικόπτερα», υπογραμμίζει.

Πολλά τα ερωτηματικά

«Δεν υπήρχε η σωστή κατανομή των αξόνων, των ιχνών που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για να μπαίνουν μέσα στον κύλινδρο και να βγαίνουν, μπορεί να σχετίζεται με όποιον έκανε τον συντονισμό με όποιον τρόπο τον έκανε. Δεν φαίνεται στο βίντεο να υπάρχει κάποια ανεξέλεγκτη κατάσταση, εννοώ που να μπορεί να προκύπτει από κάποια μηχανική βλάβη», λέει στο MEGA απόστρατος Αξιωματικός Αεροπορίας Στρατού και Δικαστικός Πραγματογνώμονας για Αεροπορικά Ατυχήματα.

Τι κατέθεσε ο τραυματίας έλληνας διερμηνέας

Ο τραυματίας Έλληνας διερμηνέας κατέθεσε στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συμμετείχαν τρία ελικόπτερα, ενώ, όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί συνεννόηση με το πρώτο ελικόπτερο, το οποίο εκείνη τη στιγμή πραγματοποιούσε ρίψη νερού και δεν ενεπλάκη στη σύγκρουση.

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Όπως υποστήριξε, το πλήρωμα του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει τη δική του ρίψη, όταν ξαφνικά σημειώθηκε πρόσκρουση με άγνωστο αντικείμενο. Αμέσως μετά προχώρησαν σε ρίψη νερού. Όπως είπε, μόνον αργότερα πληροφορήθηκαν ότι το αντικείμενο με το οποίο συγκρούστηκαν ήταν άλλο πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Ο ίδιος επίσης ανέφερε ότι δεν ακούστηκε το ηχητικό σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι τα ελικόπτερα διαθέτουν σχετικό εξοπλισμό. Πρόσθεσε ακόμη ότι είχαν εντοπίσει οπτικά το δεύτερο ελικόπτερο λίγο πριν από το δυστύχημα και ότι είχε ενημερώσει σχετικά τον Βρετανό κυβερνήτη, ωστόσο στη συνέχεια έχασαν κάθε οπτική επαφή μαζί του.

Την ίδια ώρα, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών καταθέτουν ο Αυστραλός πιλότος και ο Έλληνας διερμηνέας του τρίτου ελικοπτέρου που συμμετείχε στον ίδιο επιχειρησιακό σχηματισμό.

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Παράλληλα, οι ερευνητικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τα στοιχεία των επικοινωνιών από το επιχειρησιακό κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Τι κατέθεσαν οι πυροσβέστες

Στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου, εκείνη την ώρα επιχειρούσαν περισσότεροι από δέκα πυροσβέστες. Όσα είδαν δεν αποτυπώνονται στο σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο.

«Ήταν τρομακτικό! Είδαμε πώς έρχονταν και τα δύο. Το ένα δεν έβλεπε το άλλο, αυτό πιστεύουμε εμείς. Το ένα ερχόταν από το κάτω μέρος, από το ρέμα που επιχειρούσε. Το άλλο μάλλον πήγαινε για αναγνώριση, γι’ αυτό πήγαινε και γρήγορα. Δεν είχε εικόνα ο ένας με τον άλλο. Καθόλου», αναφέρει πυροσβέστης.

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Το πρώτο ελικόπτερο, όπου επέβαιναν ο Έλληνας και ο Δανός που έχασαν τη ζωή τους, συνετρίβη στην άσφαλτο, λίγα μέτρα από εκεί όπου βρίσκονταν οι πυροσβέστες.

«Είμαστε σε σοκ. Είναι εξωπραγματικό αυτό που έγινε. Πηγαίνουμε στις φωτιές και γνωρίζουμε ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε, να καούμε. Το ότι θα πέσει ένα ελικόπτερο πενήντα μέτρα μακριά σου και πάνω από το κεφάλι σου θα γίνει σύγκρουση, δεν το φανταζόμασταν. Τα θραύσματα πετάγονταν παντού. Λες και έβρεχε. Δίπλα μας πέφτανε μεταλλικά αντικείμενα», προσθέτει.

Πραγματογνώμονες βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και το πόρισμα τους αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση των συνθηκών της σύγκρουσης.

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