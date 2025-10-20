Στη διακομιδή ασθενούς από αλιευτικό σκάφος που βρισκόταν ανοιχτά της Αστυπάλαιας, προχώρησε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας χθες, Κυριακή.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε μετά από ενημέρωση του λιμενικού για έναν 65χρονο Ιταλό, μελος του πληρώματος του αλιευτικού.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία φαίνεται ο διασώστης να κατεβαίνει με σκοινί στο αλιευτικό «Eros B», το οποίο έπλεε 5 ναυτικά μίλια βόρεια της Αστυπάλαιας.

Μέσα σε λίγα λεπτά ο ασθενής είχε μεταφερθεί στο ελικόπτερο το οποίο στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο γενικό νοσοκομείο Ρόδου.