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Στιγμές αγωνίας και τρόμου έζησε μία τουρίστρια στη Μήλου, όπου κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα δυνατά κύματα που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στο Σαρακήνικο.

Η ισχυρή θαλασσοταραχή των τελευταίων ημερών που προκάλεσαν οι άνεμοι, την παγίδευσε μέσα στα μανιασμένα κύματα στο Σαρακήνικο της Μήλου, τα οποία την παρέσυραν επανειλημμένα δεξιά και αριστερά, δημιουργώντας σκηνές πανικού, σύμφωνα με το milosvoice.gr.

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Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τον θάνατο του ζευγαριού τουριστών από το Βιετνάμ στην ίδια περιοχή, αλλά και τα ερωτήματα για το αν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Το ζευγάρι είχε πάει να βγάλει φωτογραφίες, ωστόσο στο σημείο έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να παρασυρθεί από το κύματα. Ο σύντροφος της στην προσπάθειά του να τη σώσει, βούτηξε και εκείνος, βρίσκοντας τραγική κατάληξη από πνιγμό.