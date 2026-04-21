Μερικώς έκανε δεκτή το Συμβούλιο της Επικρατείας την αίτηση αναστολής που κατατέθηκε για την επέκταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast στην παραλία Μύτακας της Μήλου, «παγώνοντας» σημαντικό μέρος των εργασιών που προβλέπονται στη δεύτερη επέκταση της οικοδομικής άδειας της 7ης Αυγούστου 2024.

Η αναστολή ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησης ακύρωσης, η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 6 Μαΐου 2026.

Η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ αφορά κυρίως την κατασκευή 11 νέων κτιρίων, μιας κοινόχρηστης πισίνας στον χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και 127 ιδιωτικών κολυμβητικών δεξαμενών που προβλέπεται να κατασκευαστούν σε 13 κτίρια δίπλα στα δωμάτια. Παράλληλα, ανεστάλη και η κατασκευή αβαθών επιφανειών νερού που σχετίζονται με τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Αντίθετα, το δικαστήριο επέτρεψε τη συνέχιση και ολοκλήρωση εργασιών σε τμήματα του έργου που βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο. Συγκεκριμένα, μπορούν να προχωρήσουν οι εργασίες για τρία νέα κτίρια και το φυλάκιο, καθώς ο φέρων οργανισμός τους έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό που κυμαίνεται από 90% έως 100%. Επιτρέπεται επίσης η κατασκευή της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, η οποία αποτελεί βασική περιβαλλοντική υποδομή για την επεξεργασία λυμάτων, καθώς και εργασίες στο ήδη υφιστάμενο και λειτουργούν ξενοδοχειακό τμήμα.

Παράλληλα, επιτρέπονται παρεμβάσεις διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και της κεντρικής εισόδου, δεδομένου ότι οι σχετικές εκσκαφές έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90%, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον να έχει ήδη επέλθει. Επιτρέπεται ακόμη η εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας για την προστασία εργαζομένων και τρίτων.

Επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο: Ποιοι προσέφυγαν στο ΣτΕ

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει ο Δήμος Μήλου, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, καθώς και κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι στρέφονται κατά της κατασκευής του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην προστατευόμενη περιοχή της παραλίας Μύτακας.

Με την προσφυγή ζητούν την αναστολή και ακύρωση των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της οικοδομικής άδειας επέκτασης, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς δεν υπάρχει ολοκληρωμένος ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τη Μήλο ούτε συνολικό χωροταξικό πλαίσιο για το Νότιο Αιγαίο.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Ιανουάριο είχε εκδοθεί προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, με την οποία είχε ανασταλεί η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, καθώς και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών βάσει της οικοδομικής άδειας που είχε ισχύ έως τις 31.12.2025. Είχε προηγηθεί και απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για την αναστολή των οικοδομικών εργασιών στο συγκεκριμένο έργο.

Η υπόθεση θα συζητηθεί στις 6 Μαΐου στο ΣτΕ, όταν θα εξεταστεί η κύρια αίτηση ακύρωσης που έχουν καταθέσει οι προσφεύγοντες.

Πηγή: dikastiko.gr