Χαμός έγινε χθες (18/9) το βράδυ σε πλοίο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο Κρήτης, με δεκάδες επιβάτες να διαμαρτύρονται έντονα, καθώς το πλοίο δεν πραγματοποίησε ενδιάμεση στάση, στη Μήλο, όπως προβλεπόταν. Αιτία γι αυτό, ήταν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ήταν 23:30 ώρα όταν στο πλοίο έφτασε σήμα, για απαγορευτικό λόγω ισχυρών ανέμων για το λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, όπου αναμενόταν να δέσει στη 1:00. Το πλοίο που βρισκόταν εν πλω, συνέχισε κανονικά την πορεία του για το λιμάνι του Ηρακλείου.

Όπως καταγγέλλουν επιβάτες, δεν υπήρξε ποτέ επίσημα ενημέρωση από πλευράς του προσωπικού του πλοίου, αναφορικά με την εν λόγω εξέλιξη. Μερίδα των επιβατών το συνειδητοποίησε όμως, όταν το πλοίο είχε ήδη ξεπεράσει το νησί της Μήλου.

Εκείνη τη στιγμή, οι επιβάτες ξεκίνησαν να διαμαρτύρονται έντονα, με έναν από αυτούς να φωνάζει οργισμένος: «Ντροπή σας… το λιμάνι της Μήλου τώρα! Να γυρίσετε το πλοίο πίσω. Τι θα κάνουμε; Ποιο είναι το πλάνο καπετάνιε; Θα πληρώσετε καταλύματα στο Ηράκλειο της Κρήτης για έναν – έναν τους επιβάτες; Θα κάτσουμε 5 μέρες στην Κρήτη;».

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους επιβάτες που δεν μπόρεσαν να αποβιβαστούν στην Μήλο, παραχωρήθηκαν καμπίνες.

Ακυρώσεις και τροποποιήσεις λόγω ανέμων

Πολλές είναι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες που προχωρούν σε ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά, αφού οι άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνουν τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά. Από το λιμάνι της Ραφήνας, οι γραμμές προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο πραγματοποιούνται κανονικά με εξαίρεση το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π», το οποίο σήμερα θα εκτελέσει μόνο το δρομολόγιο προς και από Άνδρο. Στο Λαύριο, τα δρομολόγια εκτελούνται επίσης κανονικά, με εξαίρεση το απογευματινό στις 17:00 προς Κύθνο, που δεν θα πραγματοποιηθεί.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία των δρομολογίων.

