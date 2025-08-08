Τραγωδία σημειώθηκε στη διάσημη παραλία Σαρακήνικο της Μήλου, όπου δύο άνθρωποι βρέθηκαν πνιγμένοι στη θάλασσα το πρωί της Παρασκευής (8/8).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Miloslife.gr οι άτυχοι τουρίστες ήταν ζευγάρι από το Βιετνάμ ηλικίας περίπου 50 ετών, και βρίσκονταν στο νησί με γκρουπ.

Credits: Miloslife

Στο σημείο επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο.

Επιτόπου έσπευσε σκάφος ιδιώτη με μια ναυαγοσώστρια ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού και άλλα ιδιωτικά σκάφη.

To Λιμεναρχείο Μήλου, το σκάφος του οποίου δεν ήταν δυνατόν να βγεί βόρεια λόγω καιρού, συντονίζει την επιχείρηση.

Πηγή: Miloslife