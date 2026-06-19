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Ο Εβάν Φουρνιέ δηλώνει ανυπόμονος για να μπει στο νέο ΣΕΦ, απαντώντας στο σχόλιο ενός φίλου του Ολυμπιακού.

Η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» έχει ξεκινήσει ήδη τις εργασίες για να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις στο ΣΕΦ, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο τον ερχόμενο Δεκέμβριο, με τον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού να μην «κρατιέται», απαντώντας σε σχετικό σχόλιο στο X.

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Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος έδωσε συνέντευξη στο Athletico.gr και εμφανίστηκε περίεργος για το τί ενδιέφερε περισσότερο τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Whats your biggest takeaway from my itw with Athletico? Curious about what interest you the most June 18, 2026

Ορισμένοι ρώτησαν τον 33χρονο για τα συναισθήματά του στο Ελλάδα-Γαλλία στο Eurobasket 2005, ενώ κάποιοι στάθηκαν στο σημείο που μίλησε για την υποδοχή που του έκαναν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στην συνέχεια, ένας φίλος των Πειραιωτών σχολίασε την κακή ακουστική του ΣΕΦ λέγοντας:

«Σημαντική διαφορά στην ακουστική του ΣΕΦ και του Telekom Center, όταν πρόκειται για θόρυβο από το κοινό και ατμόσφαιρα. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν σε τεράστια μειονεκτική θέση για τόσα πολλά χρόνια σε σύγκριση με αυτούς της Παναθηναϊκού και των ομάδων του Βελιγραδίου λόγω της αρχιτεκτονικής του ΣΕΦ. Τώρα με το νέο ΣΕΦ, αυτό θα αλλάξει», έγραψε χαρακτηριστικά ο φίλος του Ολυμπιακού.

Ο Φουρνιέ απάντησε: «Ανυπομονώ για το νέο ΣΕΦ».