Σε ξέφρενη διάθεση ήταν ο Εβάν Φουρνιέ στο πάρτι του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague, καθώς δεν δίστασε να κάνει μέχρι και μίνι στριπτίζ προκειμένου να γιορτάσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ομάδας του.

Το δείπνο των «ερυθρόλευκων», που γρήγορα μετατράπηκε σε ένα ξέφρενο πάρτι για την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague της ομάδας, αποτέλεσε την ιδανική αφορμή ώστε ο Γάλλος σταρ να κλέψει ξανά την παράσταση.

Ο MVP του Final Four της EuroLeague και ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποφάσισε αυτή τη φορά να ξεχωρίσει μακριά από το παρκέ και χωρίς την μπάλα στα χέρια.

Ο Φουρνιέ έφτασε μαζί με τη σύζυγό του, Λάουρα, στο εστιατόριο της Βούλας όπου συγκεντρώθηκε η ομάδα, φορώντας ένα ιδιαίτερα κομψό κοστούμι, το οποίο όμως δεν κράτησε για πολύ πάνω του. Σταδιακά άρχισε να πετά τα ρούχα του, μέχρι που έμεινε μόνο με τα εσώρουχα.

Στη συνέχεια ανέβηκε πάνω στα τραπέζια και χόρεψε με ενέργεια και κέφι, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους ακόμα και στιγμές… τσιφτετελιού. Λίγο αργότερα αποφάσισε να δροσιστεί στην πισίνα, κάνοντας βουτιές, με τον team manager του Ολυμπιακού, Αντώνη Κατσίκη, να ακολουθεί το παράδειγμά του.