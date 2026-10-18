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Αλλαγή στην κατάταξη των πιο δημοφιλών μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας αποτυπώνει νέα δημοσκόπηση, καθώς ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον χάνουν την κορυφή. Σύμφωνα με τα ευρήματα της YouGov, το πρόσωπο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή από τους Βρετανούς είναι η πριγκίπισσα Άννα.

Παρά τις προσδοκίες ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας ή ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου θα βρίσκονταν στην πρώτη θέση, οι πολίτες φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο ένα άλλο μέλος του Οίκου των Γουίνδσορ, γνωστό για τη σταθερή παρουσία του στα βασιλικά καθήκοντα.

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Η πριγκίπισσα Άννα, η οποία είναι 76 ετών, μοναχοκόρη της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ και αδελφή του βασιλιά Καρόλου, καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό αποδοχής 67%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Κέιτ Μίντλετον, συγκεντρώνοντας το 64% των θετικών απόψεων, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 62%.

Reuters/Πριγκίπισσα Άννα

Η δημοτικότητα της Άννας είναι ακόμη υψηλότερη σε σύγκριση με εκείνη του ίδιου του βασιλιά Καρόλου. Συγκεκριμένα, η πριγκίπισσα προηγείται του αδελφού της κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ο μονάρχης συγκεντρώνει ποσοστό αποδοχής 53%. Στο άλλο άκρο της κατάταξης βρίσκονται ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, με ποσοστά αποδοχής 29% και 22% αντίστοιχα.

Η απήχηση της πριγκίπισσας Άννας, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας. Στη γενική κατάταξη των δημόσιων προσώπων του Ηνωμένου Βασιλείου καταλαμβάνει την τρίτη θέση, πίσω από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, και τη μητέρα της, βασίλισσα Ελισάβετ. Η εκλιπούσα μονάρχης εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό της.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και ως προς τις προτιμήσεις ανδρών και γυναικών. Η Κέιτ Μίντλετον αποτελεί την πρώτη επιλογή των γυναικών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 71%, ενώ οι άνδρες δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στην πριγκίπισσα Άννα, η οποία συγκεντρώνει το 65%.

Με πληροφορίες από The Royal Observer